Rogers zariadil triumf Aston Villy nad Manchestrom United 2:1

Na snímke hráč Aston Villy Morgan Rogers sa raduje po výhre v 17. kole anglickej Premier League proti Manchesteru v Birminghame 21. decembra 2025. Foto: TASR/AP

Dvadsaťtriročný hráč otvoril skóre v 45. minúte, keď sa z rohu šestnástky trafil do šibenice.

Londýn 21. decembra (TASR) - Futbalisti Aston Villy zvíťazili v siedmom zápase anglickej Premier League za sebou. V nedeľnom stretnutí 17. kola triumfovali nad Manchestrom United 2:1, dvoma gólmi sa blysol ofenzívny stredopoliar Morgan Rogers.

Dvadsaťtriročný hráč otvoril skóre v 45. minúte, keď sa z rohu šestnástky trafil do šibenice. Vzápätí po chybe Mattyho Casha vyrovnal Matheus Cunha, ale po zmene strán strelil takmer identický gól ako svoj prvý Rogers. V drese United duel nedohral kapitán Bruno Fernandes, ktorého trápil zadný stehenný sval. Na začiatku druhého polčasu ho nahradil Lisandro Martinez.

Mužstvo z Birminghamu figuruje na treťom mieste tabuľky, za vedúcim Arsenalom zaostáva o tri body, na druhý Manchester City má jednobodové manko. „Červení diabli“ sú siedmi.



Premier League - 17. kolo:

Aston Villa - Manchester United 2:1 (1:1)

Góly: 45. a 58. Rogers - 45.+3 Cunha
