< sekcia Šport
Rogers zariadil triumf Aston Villy nad Manchestrom United 2:1
Dvadsaťtriročný hráč otvoril skóre v 45. minúte, keď sa z rohu šestnástky trafil do šibenice.
Autor TASR
Londýn 21. decembra (TASR) - Futbalisti Aston Villy zvíťazili v siedmom zápase anglickej Premier League za sebou. V nedeľnom stretnutí 17. kola triumfovali nad Manchestrom United 2:1, dvoma gólmi sa blysol ofenzívny stredopoliar Morgan Rogers.
Dvadsaťtriročný hráč otvoril skóre v 45. minúte, keď sa z rohu šestnástky trafil do šibenice. Vzápätí po chybe Mattyho Casha vyrovnal Matheus Cunha, ale po zmene strán strelil takmer identický gól ako svoj prvý Rogers. V drese United duel nedohral kapitán Bruno Fernandes, ktorého trápil zadný stehenný sval. Na začiatku druhého polčasu ho nahradil Lisandro Martinez.
Mužstvo z Birminghamu figuruje na treťom mieste tabuľky, za vedúcim Arsenalom zaostáva o tri body, na druhý Manchester City má jednobodové manko. „Červení diabli“ sú siedmi.
Dvadsaťtriročný hráč otvoril skóre v 45. minúte, keď sa z rohu šestnástky trafil do šibenice. Vzápätí po chybe Mattyho Casha vyrovnal Matheus Cunha, ale po zmene strán strelil takmer identický gól ako svoj prvý Rogers. V drese United duel nedohral kapitán Bruno Fernandes, ktorého trápil zadný stehenný sval. Na začiatku druhého polčasu ho nahradil Lisandro Martinez.
Mužstvo z Birminghamu figuruje na treťom mieste tabuľky, za vedúcim Arsenalom zaostáva o tri body, na druhý Manchester City má jednobodové manko. „Červení diabli“ sú siedmi.
Premier League - 17. kolo:
Aston Villa - Manchester United 2:1 (1:1)
Góly: 45. a 58. Rogers - 45.+3 Cunha
Aston Villa - Manchester United 2:1 (1:1)
Góly: 45. a 58. Rogers - 45.+3 Cunha