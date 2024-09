Roglič bol v 20. etape tretí a tiež blízko celkového triumfu

Vuelta a Espaňa - 20. etapa (Villarcayo – Picon Blanco, 172 km):



1. Eddie Dunbar (Ír./Team Jayco-AlUla) 4:38:37 h,

2. Enric Mas (Šp./Movistar Team) +7 s,

3. Primož Roglič (Slov./Red Bull - Bora-hansgrohe) +10,

4. Richard Carapaz (Ekv/EF Education - EasyPost) +12,

5. Urko Berrade (Šp./Equipo Kern Pharma),

6. Ben O´Connor (Austr./Decathlon - AG2R - La Mondiale Team) obaja +14,

7. David Gaudu (Fr./Groupama - FDJ) +21,

8. Mikel Landa (Šp./Soudal - Quick-Step) +23,

9. Florian Lipowitz (Nem./Red Bull - Bora-hansgrohe),

10. Mattias Skjelmose (Dán./Lidl - Trek) obaja +37

Celkové poradie po 20. etape:



1. Roglič 81:22:19 h,

2. O´Connor +2:02 min,

3. Mas +2:11,

4. Carapaz +3:00,

5. Gaudu +4:48,

6. Skjelmose +5:18,

7. Lipowitz +6:26,

8. Landa +6:57,

9. Pavel Sivakov (Fr./UAE Team Emirates) +8:50,

10. Carlos Rodriguez (Šp./INEOS Grenadiers) +10:31

Picon Blanco 7. septembra (TASR) - Slovinský cyklista Primož Roglič z tímu Red Bull - Bora-hansgrohe sa s najväčšou pravdepodobnosťou stane štvrtýkrát v kariére víťazom Vuelta a Espaňa. V sobotňajšej 20. etape dlhej 172 km z Villarcaya do Picon Blanco obsadil tretie miesto a na čele celkovej klasifikácie zvýšil náskok pred Austrálčanom Benom O´Connorom (Decathlon - AG2R - La Mondiale Team) na 2:02 minúty.Predposlednú etapu tohtoročného itinerára vyhral Ír Eddie Dunbar (Team Jayco-AlUla) časom 4:38:37 h so sedemsekundovým náskokom pred Španielom Enricom Masom (Movistar Team), tretí bol Roglič so stratou 10 sekúnd. Pretekárov čaká v nedeľu vyvrcholenie 79. edície slávnych pretekov v podobe individuálnej časovky na 24,6 km v hlavnom meste Madride. Tridsaťštyriročný Roglič vyhral Vueltu trikrát za sebou v rokoch 2019-2021. Štvrtým triumfom by sa v historickom rebríčku vyrovnal najúspešnejšiemu pretekárovi podujatia, domácemu Španielovi Robertovi Herasovi (2000, 2003, 2004, 2005).V sobotu čakalo na cyklistov sedem kategorizovaných stúpaní s cieľom na kopci prvej kategórie Picon Blanco. Prvý únik sa vytvoril dosť skoro, už na 14. kilometri vyrazila dopredu 11-členná skupina, neskôr sa vykryštalizoval 10-členný únik dňa v zložení Soler, Vine, Berthet, Haig, Tejada, Canal, Champion, Moniquet, Frigo a Castrillo. V stúpaní na Alto del Caracol sa na čele osamostatnila trojica Soler, Vine a Berthet. Preteky medzitým opustil Rogličov kľúčový pomocník Martinez, trápil sa aj Vlasov, špekulovalo sa o otrave jedlom v tíme Red Bull - Bora-hansgrohe. Na vrchole bol prvý Soler, v zjazde sa k nemu pridali znovu Vine, Castrillo, Berthet a aj Frigo. Medzi touto skupinou a balíkom, ktorý ťahali jazdci T-Rex Quick-Step, sa ešte nachádzali ďalší jazdci. Neskôr sa na čele ocitla dvojica Vine, Berthet, ktorú však balík pohltil.Pred kľúčovým stúpaním vyrazil dopredu Sivakov, ktorého si skupina dlhšie nevšímala. Desať km pred páskou mala na Francúza skupina, v ktorej boli s výnimkou Rodrigueza všetci favoriti vrátane nositeľa červeného dresu, manko okolo jednej minúty. Počas stúpania na Picon Blanco z neho postupne ukrajovala. Sivakova dostihol Dunbar a zlomil ho, pričom svoj sólový únik dotiahol do víťazného konca. V prvej trojke celkovej klasifikácie neprišlo k zmene. Druhý za Rogličom je O´Connor, tretiu priečku si udržal Mas.povedal Dunbar, pre ktorého to bolo druhé víťazstvo na tohtoročnej Vuelte. Predtým v úniku vyhral 11. etapu.