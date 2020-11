Roglič obhájil triumf na Vuelte, 18. etapa pre Ackermanna

Výsledky záverečnej 18. etapy Vuelty (Hipódromo de la Zarzuela - Madrid, 124,2 km):

1. Pascal Ackermann (Nem./Bora-Hansgrohe) 3:28:13 h,

2. Sam Bennett (Ír./Deceuninck-Quickstep),

3. Max Kanter (Nem./Sunweb),

4. Jasper Philipsen (Belg./UAE Team Emirates),

5. Jasha Sütterlin (Nem./Sunweb),

6. Emmanuel Morin (Fr./Cofidis),

7. Reinardt Janse van Rensburg (JAR/NTT Pro Cycling),

8. Lorrenzo Manzin (Fr./Total Direct Energie),

9. Robert Stannard (Aus./Mitchelton-Scott),

10. Jon Aberasturi Izaga (Šp./Caja Rural-Seguros RGA) všetci rovnaký čas ako víťaz



Konečné poradie po 18. etape:

1. Primož Roglič (Slovin./Jumbo-Visma) 72:46:12 h,

2. Richard Carapaz (Ekv./Ineos Grenadiers) +24 s,

3. Hugh Carthy (V.Brit./EF Pro Cycling) +1:15 min,

4. Daniel Martin (Ír./Israel Start-Up Nation) +2:43,

5. Enric Mas Nicolau (Šp./Movistar) +3:36,

6. Wout Poels (Hol./Bahrain McLaren) +7:16,

7. David De la Cruz Melgarejo (Šp./UAE Team Emirates) +7:35,

8. David Gaudu (Fr./Groupama-FDJ) +7:45,

9. Felix Grossschartner (Rak./Bora-Hansgrohe) +8:15,

10. Alejandro Valverde (Šp./Movistar) +9:34

Madrid 8. novembra (TASR) - Slovinský cyklista Primož Roglič obhájil celkové prvenstvo na pretekoch Vuelta a Espaňa. Jazdec tímu Jumbo-Visma si prakticky zaistil prvenstvo už v sobotu, v nedeľu mu k definitívnemu víťazstvu stačilo prísť do cieľa v Madride. V záverečnej 18. etape 75. ročníka triumfoval Nemec Pascal Ackermann (Bora-Hansgrohe), ktorý sa presadil v hromadnom špurte pred Írom Samom Bennettom (Deceuninck-Quick Step) a ďalším Nemcom Maxom Kanterom (Sunweb).Záverečná rovinatá, 124,2 km dlhá etapa z Hipódromo de la Zarzuela do Madridu bola určená pre šprintérov. Pelotón vedený tímom Jumbo-Visma sa dostal do španielskej metropoly 42 km pred cieľom a absolvoval tradičných sedem okruhov s dĺžkou šesť kilometrov. Rýchlostnú prémiu ukoristil Wellens, ktorý sa presadil z úniku, v ňom ho doplnili Gonzalo Serrano, Dmitryj Gruzdev a Alexander Vlasov. Balík im však umožnil iba polminútový náskok, pred koncovkou ich dohnal a rozhodlo sa tak v hromadnom špurte. V ňom mal najviac síl Ackermann, ktorý o milimetre zdolal Bennetta.Roglič si do Madridu preniesol 24-sekundový náskok v celkovej klasifikácii pred druhým Ekvádorčanom Richardom Carapazom. Slovinec sa stal prvým jazdcom od Roberta Herasa v roku 2005, ktorý obhájil prvenstvo na Vuelte.