Roglič po operácii začal s tréningom

Ľubľana 7. decembra (TASR) - Slovinský cyklista Primož Roglič sa minulý týždeň vrátil do tréningového procesu prvýkrát od operácie ramena.



"Od operácie uplynulo už osem týždňov. Každý týždeň je to lepšie, ale takáto rekonvalescencia potrebuje čas. Odstránili mi časť kosti a pridali ju na miesto v ramene. Prvé obdobie po operácii som rukou takmer nemohol hýbať. Teraz ju ešte stále nemôžem úplne natiahnuť. Našťastie nie som plavec, pretože takáto operácia by mala oveľa väčší dopad," povedal Roglič pre portál cyclingnews.com.



Roglič odstúpil z tohtoročnej Tour de France na konci druhého týždňa po tom, ako si v 5. etape pri páde vykĺbil rameno. Rovnaké zranenie si privodil aj v roku 2021 pádom v záverečnej etape pretekov Paríž-Nice.