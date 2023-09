Roglič zvíťazil v 17. etape Vuelty,Vingegaard stráca na Kussa 8 sekúnd

výsledky 17. etapy (Ribadesella - Alto de l'Angliru, 124,4 km):



1. Primož Roglič (Slovin./Jumbo-Visma) 3:15:56 h,

2. Jonas Vingegaard (Dán./Jumbo-Visma) rovnaký čas ako víťaz,

3. Sepp Kuss (USA/Jumbo-Visma),

4. Mikel Landa (Šp./Bahrain Victorious) obaja +19 s,

5. Wout Poels (Hol./Bahrain Victorious) +44,

6. Joao Almeida (Portug./SAE Team Emirates) +58,

7. Cian Uijtdebroeks (Belg./Bora Hansgrohe),

8. Santiago Buitrago (Kol./Bahrain Victorious) obaja +1:20 min,

9. Juan Ayuso (Šp./SAE Team Emirates) +1:42,

10. Enric Mas (Šp./Movistar) +1:43







celkové poradie:



1. Kuss 60:34:24 h,

2. Vingegaard +8 s,

3. Roglič +1:08 min,

4. Ayuso +4:00,

5. Landa +4:16,

6. Mas +4:30,

7. Uijtdebroeks +6:43,

8. Aleksandr Vlasov (Rus./Bora Hansgrohe) +7:38,

9. Almeida +9:26,

10. Buitrago +11:26

Alto de l'Angliru 13. septembra (TASR) - Slovinský cyklista Primož Roglič zvíťazil v stredajšej 17. etape 78. ročníka Vuelta a Espana. Jazdec stajne Jumbo-Visma sa presadil v záverečnom náročnom stúpaní a 124,4 km dlhú trasu s finišom na kopci Alto de l'Anglira zvládol za 3:15:56 h. V tesnom závese prišiel do cieľa jeho tímový kolega Dán Jonas Vingegaard. Totálny triumf Jumba korunoval tretí Američan Sepp Kuss, ktorého náskok na Vingegaarda v celkovej klasifikácii sa zmenšil na 8 sekúnd.Kráľovské etapy Vuelty v Pyrenejách majú síce pretekári za sebou, no aj etapa s poradovým číslom sedemnásť mohla zamiešať celkovým poradím. Dojazd na majestátnom Alto de l'Angliru, najprudšom z legendárnych európskych stúpaní vie vytvoriť rozdiely aj medzi favoritmi. V červenom drese vyrazil do 17. etapy Američan Sepp Kuss (Jumbo-Visma) a hlavnou otázkou dňa bolo, či bude na prudkých sklonoch cieľového stúpania na Angliru stačiť na svojich protivníkov. Medzi hlavných ašpirantov na zisk červeného dresu patril Dán Jonas Vingegaard, ktorý v utorok stiahol z manka na tímového kolegu a v celkovej klasifikácii strácal 29 sekúnd.Od úvodu sa do úniku snažil predrať líder vrchárskej súťaže Belgičan Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step), čo sa mu aj podarilo. Na čele si dokázal prísť o 10 bodov do vrchárskej súťaže, čím zrejme definitívne rozhodol o víťazstve v tejto kategórii. Evenepoel prišiel ako prvý aj na začiatok rozhodujúceho stúpania na Angliru, jeho náskok však predstavoval už iba 80 sekúnd a jeho šance na úspešný únik boli mizivé. Obhajca minuloročného celkového triumfu definitívne kapituloval 5,5 km pred cieľovou páskou.Dva kilometre pred finišom sa na čele sformovala trio lídrov celkového poradia, zároveň trojica tímových kolegov. Tímový charakter preukázal majiteľ červeného dresu Kuss, ktorý videl, že na chrbát trojice z Jumba dýcha Španiel Mikel Landa (Bahrain Victorious). Kuss zahlásil do tímovej vysielačky, aby sa Vigegaard a Roglič odpútali s cieľom zaznamenať tímový etapový triumf aj na úkor ohrozenia červeného dresu. Najviac síl napokon preukázal Roglič, ktorý zvládol náročné stúpanie a v posledných desiatkach metrov si v krátkom zjazde postrážil bez náznaku boja triumf v 17. etape. Vingegaard zároveň ukrojil z manka v celkovej klasifikácii až 20 sekúnd.citoval portál cyclinginfo.sk víťaza etapy, na ktorého slová nadviazal Kuss: