Roglič triumfoval na Vuelte štvrtýkrát v kariére

Vuelta a Espaňa - 21. etapa (individuálna časovka, Madrid - Madrid, 24,6 km):



1. Stefan Küng (Švaj./Groupama-FDJ) 26:28 min, 2. Primož Roglič (Slovin./Red Bull - Bora-hansgrohe) +31 s, 3. Mattia Cattaneo (Tal./Soudal Quick-Step) +42, 4. Filippo Baroncini (Tal./SAE Team Emirates) +43, 5. Mauro Schmid (Švaj./Jayco AlUla) +46, 6. Mathias Vacek (ČR/Lidl-Trek) +52, 7. Victor Campenaerts (Belg./Lotto Dstny) +54, 8. Mattias Skjelmose (Dán./Lidl-Trek) 1:02, 9. Harry Sweeny (Austr./EF Education - EasyPost) 1:03, 10. Bruno Armirail (Decathlon AG2R La Mondiale) 1:03



konečné poradie:



1. Roglič 81:49:18 h, 2. Ben O'Connor (Austr./Decathlon - AG2R - La Mondiale Team) +2:36 min, 3. Enric Mas (Šp./Movistar Team) +3:13, 4. 4. Richard Carapaz (Ekv./EF Education - EasyPost) +4:02, 5. Skjelmose +5:49, 6. David Gaudu (Fr./Groupama-FDJ) +6:32, 7. Florian Lipowitz (Nem./Red Bull - Bora-hansgrohe) +7:05, 8. Mikel Landa (Šp./Soudal - Quick-Step) +8:42, 9. Pavel Sivakov (Fr./SAE Team Emirates) +10:04, 10. Carlos Rodriguez (Šp./INEOS Grenadiers) +11:19

bodovacia súťaž:



1. Kaden Groves (Austr./Alpecin-Deceuninck) 226 b, 2. Roglič 123, 3. Max Poole (V.Brit./Team dsm-firmenich PostNL) 118



vrchárska súťaž:



1. Jay Vine (Austr./SAE Team Emirates) 78 b, 2. Marc Soler (Šp./SAE Team Emirates) 76, 3. Pablo Castrillo (Šp./Equipo Kern Pharma) 43

mladí jazdci:



1. Skjelmose 81:55:07 h, 2. Lipowitz +1:16 min, 3. Rodriguez +5:30

tímy:



1. SAE Team Emirates (SAE) 245:12:58 h, 2. Red Bull - Bora-hansgrohe (Nem.) +33:53 min, 3. Decathlon - AG2R - La Mondiale Team (Fr.) +1:23:09 h

prehľad celkových víťazov od roku 2010:



2010 Vincenzo Nibali (Tal./Liquigas-Doimo)



2011 Chris Froome (V.Brit./Sky)



2012 Alberto Contador (Šp./Saxo Bank-Tinkoff Bank)



2013 Chris Horner (USA/RadioShack-Leopard)



2014 Contador (Tinkoff-Saxo)



2015 Fabio Aru (Tal./Astana)



2016 Nairo Quintana (Kol./Movistar)



2017 Froome (Sky)



2018 Simon Yates (V.Brit./Mitchelton-Scott)



2019 Primož Roglič (Slovin./Jumbo-Visma)



2020 Roglič (Jumbo-Visma)



2021 Roglič (Jumbo-Visma)



2022 Remco Evenepoel (Belg./QuickStep Alpha Vinyl)



2023 Sepp Kuss (USA/Jumbo-Visma)



2024 Roglič (Red Bull - Bora-hansgrohe)



viacnásobní víťazi:



4 - Roberto Heras (Šp.), Roglič



3 - Tony Rominger (Švaj.), Contador



2 - Gustaaf Deloor (Belg.), Julián Berrendero (Šp.), Jose Manuel Fuente (Šp.), Bernard Hinault (Fr.), Pedro Delgado (Šp.), Alex Zülle (Švaj.), Froome

Madrid 8. septembra (TASR) -Slovinec Primož Roglič sa štvrtýkrát v kariére stal víťazom cyklistických pretekov Vuelta a Espaňa. V historickom rebríčku tak vyrovnal rekord Španiela Roberta Herasa. Tridsaťštyriročnému jazdcovi tímu Red Bull - Bora-hansgrohe na to stačilo druhé miesto v záverečnej 24,6 km dlhej individuálnej časovke v Madride. V celkovej klasifikácii triumfoval s náskokom 2:36 min pred Austrálčanom Benom O'Connorom (Decathlon - AG2R - La Mondiale).V nedeľnej časovke sa z prvého víťazstva na jednej z Grand Tours tešil Švajčiar Stefan Küng (Groupama-FDJ). Druhý skončil s 31-sekundovým mankom Roglič a pódium doplnil Talian Mattia Cattaneo z tímu Soudal Quick-Step.tešil sa Küng v cieli.Roglič tento rok patril k najväčším favoritom na celkový triumf, na čelo celkového poradia sa dostal po víťaznej 4. etape. O dva dni neskôr sa z víťazstva tešil O'Connor, ktorý si pred Slovincom vytvoril takmer päťminútový náskok. Na líderskej pozícii sa udržal až do piatka, keď si po triumfe v 19. etape opäť červený dres obliekol Roglič. Ten sa z víťazstva na španielskych cestách predtým tešil aj v rokoch 2019, 2020 a 2021. Heras vyhral podujatie štyrikrát v rokoch 2000, 2003, 2004 a 2005.Už 79. ročník Vuelty uzatvárala dvojnásobne dlhšia časovka, ako bola tá v úvodnej etape. Štart bol situovaný pri budove telekomunikačnej spoločnosti Distrito Telefonica v severnej časti španielskej metropoly, cieľ na populárnej madridskej ulici Gran Via.