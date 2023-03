Roglič uspel aj v 5. etape Tirreno-Adriatico a naďalej vedie celkovo

Sassotetto 10. marca (TASR) - Slovinský cyklista Primož Roglič zvíťazil v 5. etape pretekov Tirreno-Adriatico, ktorá merala 165,5 km a viedla z Morro d'Oro do Sassotetta-Fonte Lardina. Jazdec tímu Jumbo-Visma zdolal v špurte vrchárov druhého Taliana Giulia Cicconeho z Treku-Segafredo, tretí skončil v rovnakom čase Brit Tao Geoghegan Hart z Ineosu Grenadiers.



Slovenský pretekár Peter Sagan z TotalEnergies o prvenstvo nebojoval. Roglič si pripísal druhé víťazstvo v etape za sebou a bez problémov si udržal prvú pozíciu aj v celkovom poradí.



Aj podujatie v Taliansku poznačil silný vietor, pre ktorý museli zrušiť piatkovú 6. etapu na Paríž-Nice. Cieľové stúpanie na Fonte Lardina malo mať podľa pôvodného plánu 10,8 km, no napokon ho o 2,5 km skrátili. Na vrchole navyše čakal jazdcov dážď. Podmienky nepriali záujemcom o únik, 4 km pred cieľom to napriek tomu skúsil domáci Damian Caruso z Bahrainu-Victorious. Napokon sa však rozhodovalo v špurte skupiny kandidátov na celkový triumf a Roglič ukázal svoje rýchlostné kvality.