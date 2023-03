Roglič uspel aj v 6. etape Tirreno-Adriatico, zvýšil náskok na čele

Osimo 11. marca (TASR) - Slovinský cyklista Primož Roglič slávil na pretekoch Tirreno - Adriatico tretí etapový triumf za sebou. Jazdec tímu Jumbo-Visma triumfoval v sobotňajšej 6. etape so štartom a cieľom v meste Osimo (194 km), keď v záverečnom špurte skupinky najodolnejších pretekárov zdolal Brita Taa Harta (Ineos Grenadiers) a Portugalčana Joaa Almeidu (UAE Team Emirates).



Slovák Peter Sagan z tímu TotalEnergies o etapové víťazstvo nebojoval, kontakt s čelom stratil už v druhom zo štyroch okruhov. Roglič si upevnil líderskú pozíciu v celkovom hodnotení, na priebežné druhé miesto sa prebojoval Almeida. "Bolo to celkom nervózne. Veľa jazdcov bolo v hre, rozdiely v priebežnej klasifikácii boli malé, no napokon sa mi to podarilo ustáť. Som na dobrej ceste vyhrať celkové poradie, ale istý si budem až po nedeľnej etape. Už sa mi raz podarilo stratiť vedenie v záverečný deň," citoval Rogliča špecializovaný portál cyclingweekly.com.



Jazdcov čakal v sobotu brutálny okruh s prudkými stúpaniami. Nachádzali sa na ňom štyri kopce, z ktorých najťažší mal úctyhodné parametre (1,4 km, 12,5 %) a išiel sa po mačacích hlavách. V úvode sa vytvorila na čele skupina s 11 pretekármi, no pelotón vedený tímom Jumbo-Visma jej nedovolil vypracovať si viac ako 50-sekundový náskok a na najťažšom kopci druhého okruhu únik pohltil. Nevyšiel ani útok Alexandra Vlasova (Bora), ku ktorému sa pridali Alex Aranburu a Carlos Verona (obaja Movistar) s Guillaumeom Martinom (Cofidis). Pri záverečnom stúpaní na Muro di Costa del Borgo zaútočil Mikel Landa (Bahrain Victorious) a vytvoril skupinku ôsmich najlepších s Rogličom, Almeidom či Hartom. Záverečný špurt nemal problém vyhrať opäť Roglič, ktorý sa tak priblížil k celkovému prvenstvu na Tirreno-Adriatico. V nedeľňajšej rovinatej etape by ho oň mohla pripraviť už iba veľká smola.