Roglič v dramatickom závere vyhral monument Liege - Bastogne - Liege

Výsledky 106. ročníka Liege - Bastogne - Liege (257 km):



1. Primož Roglič (Slovin./Jumbo-Visma) 6:32:02 h,

2. Marc Hirschi (Švaj./Sunweb),

3. Tadej Pogačar (Slovin./SAE Team Emirates),

4. Matej Mohorič (Slovin./Bahrain McLaren),

5. Julian Alaphilippe (Fr./Deceuninck-Quickstep) všetci rovnaký čas,

6. Mathieu van der Poel (Hol./Alpecin-Fenix) +14 s,

7. Michael Woods (Kan./EF Pro Cycling),

8. Tiesj Benoot (Belg./Sunweb),

9. Warren Barguil (Fr./Arkea-Samsic),

10. Michal Kwiatkowski (Poľ./Ineos Grenadiers) všetci rovnaký čas, ...

Juraj SAGAN (SR/Bora-Hansgrohe) nedokončil

Liege 4. októbra (TASR) - Slovinský cyklista Primož Roglič zvíťazil na 106. ročníku slávnej klasiky Liege - Bastogne - Liege. Jazdec stajne Jumbo-Visma zvládol 257 km dlhú trať za 6:32:02 h. Na druhom mieste pôvodne skončil Francúz Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quickstep), no rozhodcovia ho pre nebezpečný manéver v špurte preradili na posledné miesto vedúcej skupiny a obsadil piatu priečku. Na striebornú pozíciu sa tak posunul Švajčiar Marc Hirschi (Sunweb) a bronzovú obsadil ďalší Slovinec Tadej Pogačar (SAE Team Emirates). Slovák Juraj Sagan (Bora-Hansgrohe) preteky nedokončil.Rozhodcovia potrestali Alaphilippea za situáciu zo záverečných metrov, keď pri špurte prudko vybočil zo svojej dráhy a zablokoval Hirschiho i Slovinca Tadeja Pogačara (SAE Team Emirates). Znemožnili im tak zabojovať o triumf." citoval Rogliča portál cyclingnews.com. Tridsaťročný Slovinec si pripísal už 42. víťazstvo v kariére.Tohtoročná edícia najstaršieho monumentu merala 257 km a na zvlnenom profile čakalo na cyklistov jedenásť krátkych, no ostrých stúpaní na ardenských kopcoch. V Belgicku panovalo chladné počasie s teplotami okolo 12 stupňov, pršalo a fúkal mierny vietor.Únik dňa sa sformoval po 15 km, keď sa od pelotónu odtrhla osemčlenná skupina Inigo Elosegui (Movistar), Kobe Goossens (Lotto-Soudal), Michael Schär (CCC), Kenny Molly (Bingoal WB), Omer Goldstein (Israel Start-Up Nation), Valentin Ferron, Paul Ourselin (Total Direct Energie) a Gino Mäder (NTT Pro Cycling). Balík ich ešte chvíľu naháňal, no po pár kilometroch nechal skupinu odísť a tá si čoskoro vybudovala náskok vyše štyri minúty. Situácia sa príliš nemenila a únik mal aj 150 km pred cieľom k dobru päť minút, o ďalších 50 klesol náskok na tri a pol minúty. Asi 97 km pred cieľom spadol veľký favorit na triumf Greg van Avermaet (CCC) a s pretekmi sa musel rozlúčiť. Postupne sa zvyšovalo tempo a hromadili sa pády, na zemi skončili aj Adam Yates, Warren Barguil, Michael Valgren či Damiano Caruso. Spadol aj Julian Alaphilippe, no opäť sa dostal na bicykel a pokračoval ďalej.S pribúdajúcimi stúpaniami sa rozpadávala aj vedúca skupina a 50 km pred cieľom jazdil vpredu už len Schär. Jeho únik sa skončil na Côte de la Redoute, deviatom stúpaní pretekov 35 km pred koncom. V hlavnom balíku jazdilo už len okolo 30 pretekárov. Pred posledným kopcom Côte de la Roche-aux-Faucons prišlo k mnohým pokusom o úniky, ale nikto sa nedokázal odtrhnúť. Na samom stúpaní zaútočil Alaphilippe, ku ktorému sa dotiahol Hirschi a traja Slovinci Roglič, Tadej Pogačar a neskôr aj Matej Mohorič. Pätica prišla spoločne až pred cieľ a nasledovalo dramatické divadlo. Ako prvý vyštartoval Mohorič, ihneď ho však predbehol Alaphilippe, ktorý pri svojom špurte vybočil prudko doľava, na čo museli zabrzdiť Hirschi i Pogačar. Francúz si išiel na posledných metroch po víťazstvo, zvesil nohy a rozpažil v oslavnom geste, no nevšimol si Rogliča, ktorý sa na neho dotiahol z pravej strany a cieľ preťal o pár centimetrov skôr ako jeho súper. Alaphilippea nakoniec za manéver potrestali a obsadil piate miesto.