Roglič ovládol Okolo Katalánska, v siedmej etape triumf Evenepoela

Okolo Katalánska - 7. etapa (Barcelona - Barcelona, 135,8 km):



1. Remco Evenepoel (Belg./Soudal Quick-Step) 2:59:24 h, 2. Primož Roglič (Slovin./Jumbo-Visma) rovnaký čas ako víťaz, 3. Marc Soler (Šp./UAE Team Emirates) +53 s, 4. Corbin Strong (Hol./Israel-Premier Tech), 5. Giulio Ciccone (Tal./Trek-Segafredo), 6. Andreas Lorentz Kron (Dán./Lotto Dstny) všetci +58



Konečné poradie po 7. etape: 1. Roglič 28:19:10 h, 2. Evenepoel +6, 3. Joao Almeida (Portug./UAE Team Emirates) +2:11 min., 4. Marc Soler (Šp./UAE Team Emirates) +2:49, 5. Mikel Landa Meana (Šp./Bahrain Victorious) +2:59. 6. Michael Woods (Kan./Israel-Premier Tech) +3:03



Barcelona 26. marca (TASR) - Slovinský cyklista Primož Roglič sa stal celkovým víťazom pretekov Okolo Katalánska. Jazdec tímu Jumbo-Visma odrazil v záverečnej etape v okolí Barcelony útoky konkurenta Remca Evenepoela (Soudal-Quick Step) a finišoval v cieli hneď za Belgičanom. V konečnom poradí mal Roglič šesť sekúnd k dobru na Evenepoela, tretí skončil Portugalčan Joao Almeida z UAE Team Emirates (+2:11 min.).Pred nedeľnou 135,8 km dlhou etapou, ktorá priniesla päťnásobný prejazd cez Alt del Castell de Montjuic (2,5 km, 4,6 %), mal líder Roglič v priebežnej klasifikácii desaťsekundový náskok na Evenepoela. Belgičan prvýkrát zaútočil 28 km pred cieľom, no Slovinec zareagoval a spoločne so Španielom Marcom Solerom (UAE Team Emirates) si vybudovali 25-sekundový náskok na hlavný balík. Počas predposledného výjazdu na Alt del Castell Evenepoel opäť vyrazil dopredu a tentoraz s ním zostal iba Roglič. V závere ako prvý začal šprintovať Belgičan a prišiel si po etapový triumf, keďže jeho konkurent sa ani nezdvihol zo sedla. Na tretej priečke v etape finišoval Soler.Najlepším vrchárom a jazdcom do 23 rokov sa stal Evenepoel, tímovú klasifikáciu ovládli pretekári UAE Team Emirates.