Roglič vyhral 19. etapu Vuelty a obliekol sa do červeného dresu

Alto del Moncalvillo 6. septembra (TASR) - Slovinský cyklista Primož Roglič z tímu Red Bull - Bora-hansgrohe zvíťazil v 19. etape Vuelta a Espaňa. V piatkovej 173,2 km dlhej etape z Logroo do Alto del Moncalvillo dosiahol čas 3:54:55 h a pred víkendovým vyvrcholením pretekov sa vyšvihol na čelo celkového poradia.



Druhý skončil s odstupom 46 sekúnd Francúz David Gaudu (Groupama - FDJ), tretí prišiel do cieľa v rovnakom čase Dán Mattias Skjelmose (Lidl-Trek). Roglič vyzliekol z červeného dresu Austrálčana Bena O'Connora (Decathlon - AG2R - La Mondiale), keď pohodlne zmazal jeho päťsekundový náskok. Pre 34-ročného Slovinca to bol tretí etapový triumf na tohtoročnej Vuelte, v celkovej klasifikácii vedie pred O´Connorom o 1:54 minúty.



Pelotón čakala v piatok predposledná horská etapa s dvoma kategorizovanými stúpaniami. Jej cieľ bol na kopci Alto del Moncalvillo v nadmorskej výške 1491 metrov. V úvode pretekov sa dostala do úniku pätica Del Toro, Petilli, Planckaert, Miholjevič a Braet. Miholjevič si pripísal triumf na vrchárskej prémii Puerto de Pradilla v polovici etapy. Po klesaní z tohto kopca sa v pelotóne začalo veľmi pretekať, pričom tempo udával najmä Red Bull.



Hlavné pole sa rozdelilo, Braet sa vrátil do pelotónu, favoriti zostávali pokope v balíku. Tomu sa deväť kilometrov pred dojazdom, presne na úpätí kopca, podarilo náskok úniku zlikvidovať. Priebeh pretekov smeroval k tomu, že sa z triumfu bude tešiť niektorý z favoritov. Najväčší z nich bol Roglič, ktorý 6 km pred páskou zachytil spolu s Vlasovom nástup Martineza a vo virtuálnej celkovej klasifikácii už ako líder etapy postupne zvyšoval náskok pred O´Connorom. Zhruba 3,7 km pred páskou zaútočil Mas, no druhé miesto neudržal, v úplnom závere sa pred neho dostali Gaudu so Skjelmosem. V celkovom poradí tak domáci Španiel zostal tretí s mankom 2:20 minúty na Rogliča.