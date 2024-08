Roglič vyhral 4. etapu a dostal sa na čelo celkového poradia

Výsledky 4. etapy Vuelty (Plasencia-Pico Villuercas, 170 km):



1. Primož Roglič (Slovin./Red Bull - Bora-hansgrohe) 4:26:49 h, 2. Lennert Van Eetvelt (Belg./Lotto Dstny), 3. Joao Almeida (Portug./SAE Team Emirates), 4. Enric Mas Nicolau (Šp./Movistar), 5. Felix Gall (Rak./AG2R La Mondiale), 6. Matthew Riccitello (USA/Israel-Premier Tech), 7. Mikel Landa Meana (Šp./Soudal Quick-Step) všetci rovnaký čas ako víťaz, 8. Antonio Tiberi (Tal./Bahrain Victorious) +18 s, 9. George Bennett (Austr./Israel-Premier Tech), 10. Pavel Sivakov (Fr./SAE Team Emirates) obaja 28



Celkové poradie po 4. etape:



1. Roglič 14:33:08 h, 2. Almeida +8 s, 3. Mas Nicolau +32, 4. Tiberi +38, 5. Van Eetvelt +41, 6. Gall +47, 7. Brandon McNulty (USA/SAE Team Emirates) +50, 8. Mattias Skjelmose Jensen (Dán./Lidl-Trek) +58, 9. Landa Meana, 10. Aleksander Vlasov (Rus./Red Bull-Bora-hansgrohe) obaja +1:00 min



Pico Villuercas 20. augusta (TASR) - Slovinský cyklista Primož Roglič sa stal víťazom horskej 4. etapy Vuelty. Jazdec tímu Red Bull-Bora triumfoval na 170 km trase z Plasencie na Pico Villuercas v cieľovom špurte pred Belgičanom Lennertom Van Eetveltom a dostal sa na čelo celkového poradia. Tretí finišoval Portugalčan Joao Almeida.Po portugalskom začiatku pretekov sa pelotón presunul na španielske cesty a musel sa vyrovnať s vysokými teplotami dosahujúcimi až 40 stupňov. V úvode etapy hýrili aktivitou najmä členovia Red Bullu na čele s favoritom Rogličom. Ešte pred prvým stúpaním sa o únik pokúsila päťčlenná skupinka, v ktorej boli Bruno Armirail (Decathlon), Filippo Zana (Jayco), Sylvan Moniquet (Lotto), Mikel Bizkarra (Euskaltel) a Pablo Castrillo (Kern Pharma).Pred stúpaním na predposledný kopec Puerto de Miravete si vypracovali vyše trojminútový náskok. Po vrchárskej prémii zostali vpredu už iba Armirail a Castrillo, no svoj únik nedotiahli do úspešného konca. Necelých 5 km pred cieľom ich pelotón pohltil. Pred vrcholom cielového kopca to dlho vyzeralo na triumf Van Eetvelta z tímu Lotto, Roglič ho však na páske prešprintoval a pripísal si na konto trinásty etapový vavrín na Vuelte.Roglič po zisku červeného dresu pre lídra celkovej klasifikácie ďakoval svojim spolujazdcom. "" citoval slová Rogliča špecializovaný portál cycling-info.sk.