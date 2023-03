Sagan šetril sily, 4. etapu pretekov Tirreno-Adriatico vyhral Roglič

Výsledky 4. etapy Tirreno-Adriatico (Greccio-Tortoreto, 219 km):

1. Primož Roglič (Slov./Jumbo-Visma) 5:00:04 h

2. Julian Alaphilippe (Fr./Soudal Quick-Step)

3. Adam Yates (V. Brit./UAE)

4. Wilco Kelderman (Hol./Jumbo-Visma)

5. Tao Geoghegan Hart (V. Brit./Ineos Grenadiers)

6. Enric Mas Nicolau (Šp./Movistar) všetci rovnaký čas ako víťaz

...86. Peter SAGAN (SR/Total Energies) +9:58



Celkové poradie:

1. Lennard Kämna (Nem./Bora-hansgrohe) 15:38:46 h

2. Roglič +6 s

3. Joao Almeida (Portug./UAE) +8

4. Brandon McNulty (USA/UAE) +13

5. Kelderman +15

6. Aleksander Vlasov (Rus./Bora-hansgrohe) +17

...85. SAGAN +11:09

Tortoreto 9. marca (TASR) - Slovinský cyklista Primož Roglič vyhral 4. etapu pretekov Tirreno-Adriatico. Jazdec tímu Jumbo-Visma sa na 219 km dlhej trati z Greccie do Totroreta presadil v záverečnom špurte vedúcej skupinky. Druhý skončil Francúz Julian Alaphilippe, tretí finišoval Brit Adam Yates.Slovák Peter Sagan o popredné priečky nebojoval, 35 km pred cieľom si vystúpil z pelotónu a šetril sily na ďalšie etapy. Klasifikovali ho na 84. mieste so stratou 9:58 min na Rogliča. Víťaz úvodnej časovky Talian Filippo Ganna prišiel o pozíciu lídra celkového poradia, do modrého dresu sa v piatok oblečie Nemec Lennard Kämna z tímu Bora-Hansgrohe.Štvrtá etapa vyhovovala najmú klasikárom. Pred záverečným výjazdom na cieľový kopec prišlo ku kolízii medzi Britom Tomom Pidcockom a Belgičanim Woutom Van Aertom. Dvaja rivali z cesty i cyklokrosu spadli a stratili šancu na víťazstvo. Dvesto metrov pred cieľom nastúpil Roglič a pripísal si na konto prvý etapový vavrín v tomto roku. V celkovom poradí stráca na Kämnu šesť sekúnd.