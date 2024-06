Roglič vyhral 6. etapu Dauphiné a získal aj žltý dres

výsledky 6. etapy (Hauterives - Le Collet d'Allevard, 174,1 km):



1. Primož Roglič (Slovin./Bora-Hansgrohe) 4:19:59 h, 2. Giulio Ciccone (Tal./Lidl-Trek) +3 s, 3. Aleksandr Vlasov (Rus./Bora-Hansgrohe) +11, 4. Derek Gee (Izrael-Premier Tech) +13, 5. Matteo Jorgenson (USA/Visma | Lease a Bike) +17, 6. Laurens de Plus (Belg./Ineos Grenadiers) +22, ... 8. Remco Evenepoel (Belg./Soudal Quick-Step) +42







celkové poradie:



1. Roglič 16:47:44 h, 2. Evenepoel +19 s, 3. Jorgenson +58, 4. Gee +1:01, 5. Vlasov +1:32, 6. Carlos Rodriguez (Šp./Ineos Grenadiers) +1:40

Le Collet d'Allevard 7. júna (TASR) - Slovinský cyklista Primož Roglič zvíťazil v 6. etape pretekov Critérium du Dauphiné a zároveň získal aj žltý dres pre celkového lídra. Ťažil z výborného tímového výkonu Bora-Hansgrohe a do lyžiarskeho strediska Le Collet d'Allevard prišiel v čase 4:19:59 hodiny. Druhý skončil Talian Giulio Ciccone (Lidl-Trek) a tretí bol Rogličov tímový kolega Aleksandr Vlasov z Ruska. Doterajší líder Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) finišoval s mankom 42 sekúnd na ôsmej priečke.Po štvrtkovom hromadnom páde muselo odstúpiť takmer 20 pretekárov a na štarte v Hauterives tak bolo len 132 cyklistov. Čakalo ich 174,1 km, úvodných 110 km prevažne po rovine alebo zvlnenom teréne, no v závere prichystali organizátori dve horské skúšky na Col du Granier (8,9 km, 5,5%) a v Le Collet (11,2 km, 8,5%). V úvode sa odtrhla šestica pretekárov Romain Grégoire, Thibault Guernalec, Arjen Livyns, Mason Hollyman, Alessandro Fancellu a víťaz druhej etapy Magnus Cort, ktorí si vypracovali päťminútový náskok. Situácia sa dlho nemenila, v podstate až po stúpanie na Col du Granier, keď sa preriedil pelotón a tímy na celkové poradie začali ukrajovať z náskoku úniku.Na zjazde spadli Guernalec a Hollyman, vrátili sa na bicykle, no druhý menovaný zaostal a čoskoro ho pohltil pelotón, ktorý strácal už len dve a pol minúty. Na úpätí posledného stúpania vyrazil do útoku Grégoire a stačil mu iba Cort, ktorý išiel pár sekúnd za ním. V polovici kopca mali náskok minút pred skupinou favoritov, v ktorej zostalo len asi dvadsať pretekárov vrátane Rogliča a lídra celkového poradia Evenepoela. Na posledných piatich km zaútočil Laurens de Plus a za ním Vlasov, ktorí čoskoro dostihli Grégoirea, no pred zbytkom balíka mali len 20 sekúnd. Tri a pol km pred páskou vyrazil aj Roglič, Evenepoel nedokázal reagovať a zostal v skupine. Slovinec mal pred sebou stále Vlasova, keď ho dostihol, vyviezol sa za ním spolu s Cicconem a náskok pred Evenepoelom narastal. Roglič potreboval stiahnuť 33 sekúnd, aby sa dostal do žltého dresu, čo sa mu nakoniec podarilo a vďaka bonusovým sekundám za prvé miesto má pred svojím konkurentom náskok 19 sekúnd. Tretí Američan Matteo Jorgenson (Visma | Lease a Bike) stráca 58 s.Podujatie pokračuje cez víkend ďalšími dvoma horskými etapami s dokopy ôsmimi náročnými stúpaniami a cieľmi na vrcholoch kopcov.