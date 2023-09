Roglič vyhral 8. etapu, Kuss sa obliekol do červeného dresu

výsledky 8. etapy Vuelty (Denia - Xorret de Cati, 165 km):



1. Primož Roglič (Slovin./Jumbo-Visma) 4:13:52 h,

2. Remco Evenepoel (Belg./Soudal Quick-Step),

3. Juan Ayuso Pesquera (Šp./SAE Team Emirates) obaja rovnaký čas ako víťaz,

4. Enric Mas Nicolau (Šp./Movistar),

5. Jonas Vingegaard Rasmussen (Dán./Jumbo-Visma),

6. Joao Almeida (Portug./SAE Team Emirates),

7. Sepp Kuss (USA/Jumbo-Visma),

8. Marc Soler (Šp./SAE Team Emirates) všetci +2 s,

9. Wouter Poels (Hol./Bahrain Victorious) +34,

10. Alexander Vlasov (Rus./Bora-Hansgrohe) +39







celkové poradie po 8. etape:



1. Sepp Kuss (USA/Jumbo-Visma) 30:51:06 h,

2. Marc Soler (Šp./SAE Team Emirates) +43 s,

3. Lenny Martinez (Fr./Groupama-FDJ) +1:00 min.,

4. Wouter Poels (Hol./Bahrain Victorious) +2:05,

5. Mikel Landa Meana (Šp./Bahrain Victorious) +2:29,

6. Remco Evenepoel (Belg./Soudal Quick-Step) +2:31,

7. Primož Roglič (Slovin./Jumbo-Visma) +2:38,

8. Jonas Vingegaard Rasmussen (Dán./Jumbo-Visma) +2:42,

9. Enric Mas Nicolau (Šp./Movistar Team),

10. Juan Ayuso Pesquera (Šp./SAE Team Emirates) +2:52









Xorret de Cati 2. septembra (TASR) - Slovinský cyklista Primož Roglič zvíťazil v 8. etape 78. ročníka pretekov Vuelta a Espana. Jazdec tímu Jumbo–Visma sa presadil v záverečnom špurte skupiny adeptov na celkový triumf a 165 km dlhú trasu z Denia do Xorret de Cati zvládol za 4:13:52 h. Druhý finišoval Belgičan Remco Evenepoel (Soudal–Quick-Step), tretí skončil Španiel Juan Ayuso (SAE Team Emirates). Francúz Lenny Martinez (Groupama-FDJ) si neudržal vedenie v celkovom poradí, z červeného dresu ho vyzliekol Američan Sepp Kuss (Jumbo-Visma), ktorý v sobotu obsadil 7. miesto.Predposledný deň úvodného týždňa priniesol kopcovitú etapu, počas ktorej cyklisti prekonali takmer 4000 výškových metrov. Najväčší kopec čakal pretekárov necelých 7 km pred páskou, keď sa im do cesty postavil Xorret de Cati (3,9 km - 11,4 %), z jeho vrcholu bol prakticky až do cieľa zjazd. Profil trasy nahrával úniku, o ktorý sa hneď v úvode pokúšalo veľké množstvo jazdcov. Postupom času sa pohybovalo vpredu až 30 cyklistov, ktorí si vytvorili pred hlavným pelotónom viac ako päťminútový náskok. Po druhej horskej prémii po Puerto de Tollos (4,2 km, 5,6 %), kde bol prvý Jesus Herrada (Cofidis), sa vpredu osamostatnil Thomas de Gendt (Lotto). V stúpaní Puerto de Benifallim (8,8 km, 5,3 %) sa za ním vytvorila skupina prenasledovateľov, ktorá ho v zjazde dobehla a de Gendt si následne z úniku vystúpil. Pelotón strácal na čelo necelé štyri minúty.Na začiatku bonusového stúpania sa čelo rozrástlo o ďalších troch členov, takto vyformovaná osmička začala stúpať na Puerto de la Carrasqueta (10,9 km, 4,3 %). K nej sa postupne pridali ďalší pretekári, ktorí sa pobili o víťazstvo na prémii. V pelotóne mal technické problémy Evenepoel, na malú chvíľu stratil kontakt s favoritmi, ale rýchlo sa k nim vrátil. Potom sa vytvorila na čele skupina s 10 pretekármi, ktorá zostala pokope do ďalšej rýchlostnej prémie. Vtedy ušli Caruso (Bahrajn), Lazkano (Movistar), Costa (Intermarché) a Kron (Lotto), ktorí okamžite získali k dobru minútu na zvyšných členov celodenného úniku. Pelotón medzitým pohltil zvyšných jazdcov a nasadil vysoké tempo. Vedúca skupina prišla pod posledný kopec s 36-sekundovým náskok pred hlavným poľom. Dva kilometre pred vrcholom favoriti dobehli utečencov, práve v tom čase zaútočil Kuss. Na jeho nástup zareagoval Evenepoel, Belgičanovi sa podarilo dotiahnuť Američana, no do čela s ním prišli aj ďalší pretekári. Evenepoel zvyšoval tempo až do vrcholu kopca, na ňom už mal istý červený dres Kuss, pretože Martinez strácal už viac ako minútu. Do šprintu sa nakoniec zapojila osemčlenná skupina, otvoril ho Belgičan, no najviac síl v závere mal Roglič.Doterajší líder Martinez prišiel do cieľa so stratou vyše minúty na Rogliča. Kuss má na čele celkovej klasifikácie 43-sekundový náskok na Španiela Marca Solera, Martinez klesol na 3. priečku.