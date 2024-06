Roglič vyhral aj 7. etapu Dauphiné a zvýšil náskok na čele

výsledky 7. etapy (Albertville - Samoëns 1600, 155,3 km):



1. Primož Roglič (Slovin./Bora-Hansgrohe) 4:29:16 h, 2. Matteo Jorgenson (USA/Visma | Lease a Bike) rovnaký čas, 3. Giulio Ciccone (Tal./Lidl-Trek) +2 s, 4. Oier Lazkano (Šp./Movistar), 5. Derek Gee (Izrael-Premier Tech) obaja rovnaký čas, 6. Carlos Rodriguez (Šp./Ineos Grenadiers) +8

celkové poradie:



1. Roglič 21:16:50 h, 2. Jorgenson +1:02 min, 3. Gee +1:13, 4. Aleksander Vlasov (Rus./Bora-Hansgrohe) +1:56, 5. Rodriguez +1:58, 6. Remco Evenepoel (Belg./Soudal Quick-Step) +2:15

Samoëns 8. júna (TASR) - Slovinský cyklista Primož Roglič zvíťazil po piatku aj v sobotňajšej 7. etape pretekov Critérium du Dauphiné a zvýšil svoj náskok v celkovom poradí. Jazdec tímu Bora-Hansgrohe triumfoval po špurte do kopca a 155,3 km dlhú trasu z Albertville do Samoëns zvládol za 4:29:16 hodiny. Druhý skončil Američan Matteo Jorgenson (Visma | Lease a Bike) a tretí finišoval Talian Giulio Ciccone (Lidl-Trek). Rogličov doteraz najväčší súper Remco Evenepoel z Belgicka (Soudal Quick-Step) zaostal v záverečnom stúpaní do cieľa.V sobotu bola na programe náročná etapa s troma stúpaniami 1. kategórie a záverečným do Samoëns najvyššej (9,9 km, 9,0%). Už od štartu sa začalo stúpať a tak prišlo aj k množstvu útokov, nakoniec sa na čele vytvorila desaťčlenná skupina. Pelotón si musel dávať pozor najmä na Marca Solera, keďže ten mal v celkovom poradí manko len 3:45 minúty na Rogliča. Únik mal v polovici etapy pred druhým stúpaním na Côte d'Araches náskok tri a pol minúty. V balíku udávala tempo Bora, no náskok úniku bol v 50 km pred cieľom už 4:30 min.Na treťom kopci Col de la Ramaz (14 km, 7,0%) vyrazil Soler a rýchlo si vypracoval slušný náskok pred prenasledovateľmi. Pelotón v tej chvíli strácal už päť minút. Soler išiel sám aj do záverečného stúpania, no to už zabrali aj pretekári na celkové poradie a začali sa mu približovať. Balík sa so zvýšeným tempo zmenšoval a nestačil ani druhý muž celkového poradia Evenepoel, ktorý z neho asi v polovici kopca vypadol. Roglič mal pri sebe stále Aleksandra Vlasova a okrem nich zostali v hlavnej skupine len deviati pretekári. Solerovi v závere dochádzali sily, 2,5 km pred vrcholom mal k dobru už len 30 s a vedel, že etapu nevyhrá. Dva km pred páskou sa jeho sólo skončilo a o vavríny bojovali lídri. Skvelý výkon predvádzal Vlasov, ktorý išiel stále na čele a Rogliča doviedol až na métu 600 m pred cieľom. Líder Bory si pokryl útoky, potom sám vyrazil a prišiel si pre druhé etapové víťazstvo po sebe. Na druhé miesto poskočil Jorgenson so stratou 1:02 min, na tretie sa prepracoval Kanaďan Derek Gee (Izrael-Premier Tech). Vlasov je štvrtý a Evenepoel spadol na šiestu priečku.Podujatie vyvrcholí v nedeľu ďalšou horskou etapou so štyrmi náročnými stúpaniami a cieľom na kopci.