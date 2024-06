Roglič vyhral Critérium du Dauphiné o 8 sekúnd: Je to šialené

výsledky 8. etapy (Thones - Plateau des Glieres, 160,6 km):



1. Carlos Rodriguez (Šp./INEOS Grenadiers) 4:18:02 h, 2. Matteo Jorgenson (USA/Visma-Lease a Bike) rovnaký čas, 3. Derek Gee (Kan./Israel-Premier Tech) +15 s, 4. Laurens De Plus (Belg./INEOS Grenadiers) +35, 5. Santiago Buitrago (Kol./Bahrain Victorious) rovnaký čas, 6. Primož Roglič (Slovin./Bora-Hansgrohe) +48







konečné poradie:



1. Roglič 25:35:40 h 2. Jorgenson +8 s, 3. Gee +36, 4. Rodriguez +1:00 min, 5. De Plus +2:04, 6. Aleksandr Vlasov (Rus./Bora-Hansgrohe) +2:06

Plateau des Glieres 9. júna (TASR) - Slovinský cyklista Primož Roglič z tímu Bora-Hansgrohe sa stal druhýkrát v kariére víťazom pretekov Critérium du Dauphiné. Na celkový triumf mu stačilo 6. miesto v záverečnej 8. etape, druhý Američan Matteo Jorgenson (Visma-Lease a Bike) naňho v konečnom poradí stratil iba osem sekúnd.Roglič šiel do posledného dňa s náskokom minúty a 2 sekúnd pred Jorgensonom, Američan však finišoval tesne druhý za Španielom Carlosom Rodriguezom z INEOS Grenadiers. Tridsaťštyriročný Slovinec došiel do cieľa s mankom 48 sekúnd a generálka pred Tour de France mu tak napokon vyšla. "Je šialené vyhrať Dauphiné po tom všetkom, čo sa tu stalo. Je to krásne. Určite je to niečo, čo sme ja aj tím potrebovali," citovala Rogliča slovinská agentúra STA.Pódium v záverečnej etape i celkovom poradí Dauphiné doplnil Derek Gee z Kanady (Israel-Premier Tech).