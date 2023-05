Roglič vyhral Giro, 21. etapa pre Cavendisha

Rím 28. mája (TASR) - Slovinský cyklista Primož Roglič sa premiérovo v kariére stal víťazom Giro d'Italia. Záverečnú etapu 106. ročníka s cieľom v Ríme vyhral v nedeľu Brit Mark Cavendish (Astana Kazachstan Team), druhý skončil Luxemburčan Alex Kirsch (Trek-Segafredo) a tretí bol domáci Filippo Fiorelli (Green Project-Bardiani).



Roglič rozhodol o svojom triumfe v sobotňajšej časovke, poslednej etape, v ktorej sa ešte mohlo zmeniť celkové poradie. Slovinec do nej síce vstúpil so stratou 29 sekúnd na svojho najväčšieho súpera v boji o ružový dres Gerainta Thomasa (Ineos Grenadiers), no etapu z Tarvisia do Monte Lussari dlhú 18,6 km vyhral časom 44:23 min. Brit skončil druhý a stratil až 40 sekúnd.



Slovinský cyklista si tak vynahradil prehru na La Planche des Belles Filles z roku 2020 na Tour de France. Roglič vyhral s náskokom 14 sekúnd pred Thomasom. Tretí skončil Portugalčan Joao Almeida (SAE Team Emirates) s mankom 1:15 minúty. Štvrtý domáci Damiano Caruso (Bahrain Victorious) a piaty Francúz Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) stratili už viac ako štyri minúty.



V záverečnej etape sa 70 kilometrov pred cieľovou páskou pokúsili o únik traja pretekári Cesare Benedetti (Bora-hansgrohe), Maxime Bouet (Akrea) a Toms Skujinš (Trek-Segafredo). Pelotón im však nedovolil vytvoriť si náskok nad 45 sekúnd. Balík ich po hodine a pol pri nájazde do posledného kola dostihol. Štyri kilometre pred cieľom to ešte vyskúšal Derek Gee, no ani jemu to nevyšlo. V hromadnom špurte uspel po dominantnom výkone Cavendish, ktorému v závere pomohli Luis Leon Sanchez aj Thomas.