Roglič vyhral úvodnú časovku na Okolo Baskicka a je celkový líder

1. etapa 63. ročníka Okolo Baskicka (časovka na 10 km v Irune):



1. Primož Roglič (Slovin./Bora-Hansgrohe) 12:34 min,

2. Jay Vine (Aus./SAE Team Emirates) +7 s,

3. Mattias Skjelmose (Dán/Lidl-Trek) +10,

4. Remco Evenepoel (Belg./Soudal QuickStep) +11,

5. Jonas Vingegaard (Dán./Visma) +15,

6. Kevin Vauquelin (Fr./Arkéa-B&B Hotels) +16







celkové poradie:



1. Roglič 12:34 min,

2. Vine +7 s,

3. Skjelmose +10,

4. Evenepoel +11,

5. Vingegaard +15,

6. Vauquelin +16

Irun 1. apríla (TASR) - Slovinský cyklista Primož Roglič vyhral úvodnú časovku na pretekoch Okolo Baskicka a dostal sa na čelo celkového poradia. Jazdec Bora-Hansgrohe zvládol 10 km dlhú trasu v meste Irun za 12:34 minút. Druhý skončil Austrálčan Jay Vine z tímu SAE Team Emirates s mankom sedem sekúnd a tretí bol Dán Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) so stratou desať sekúnd.Roglič mohol triumfovať aj vyšším rozdielom, no v úplnom závere odbočil za tímovým autom, ktoré organizátori odklonili pred cieľom, a musel sa vrátiť. Prišiel tak asi o desať sekúnd, ktoré mu môžu chýbať v súboji o celkové prvenstvo. Jeho najväčší konkurenti skončili na štvrtom a piatom mieste. Belgičan Remco Evenepoel (Soudal QuickStep), ktorý v úvode svojej jazdy spadol, stratil jedenásť sekúnd a Dán Jonas Vingegaard (Visma) má manko 15 sekúnd." povedal s úsmevom, keďže ani školácka chyba ho nepripravilo o víťazstvo.Z ďalších pretekárov ohrozoval Rogličov čas už len Brit Ethan Hayter (Ineos Grenadiers), ktorý strácal po prvom medzičase iba jedinú sekundu, no štartoval medzi poslednými a v závere začalo husto pršať. Napriek tomu stratil na víťaza len 19 sekúnd a skončil deviaty. Jeho krajan a tímový kolega Tom Pidcock spadol už pri rozcvičke pred časovkou a z pretekov musel odstúpiť.V utorok je na programe 160 km dlhá druhá etapa z Irunu do mesta Cambo-les-Bains vo Francúzsku.