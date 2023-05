Roglič získal na Giro d'Italia ružový dres

Monte Lussari 27. mája (TASR) - Slovinský cyklista Primož Roglič sa premiérovo v kariére stane víťazom Giro d'Italia. Stačí mu na to prísť v nedeľu do cieľa 106. ročníka prestížneho podujatia v Ríme. Jazdec stajne Jumbo-Visma napriek tchnickým probémom triumfoval v sobotňajšej časovke z Tarvisia do Monte Lussari dlhej 18,6 km časom 44:23 min. Zdolal tak svojho najväčšieho súpera v boji o ružový dres Brita Gerainta Thomasa (Ineos Grenadiers). Ten na neho stráca v celkovom poradí 14 sekúnd. Tretí je Portugalčan Joao Almeida (UAE Team Emirates).



Thomas vstupoval do predposlednej 20. etapy s náskokom 29 sekúnd pre Rogličom. Prvých necelých 12 kilometrov bolo len v miernom sklone smerom hore, následne prišlo veľmi náročné stúpanie Monte Lussari (dĺžka 7,3 km; sklon 12,1 %). Brit však na druhom medzičase (polovica etapy) strácal na svojho rivala už šestnásť sekúnd. Slovinec mal však potom veľkú smolu, keď mu spadla reťaz a zdalo sa, že stratil šancu na celkový triumf. Nakoniec však prišiel do cieľa na prvom mieste a čakal v cieli na výsledný čas Thomasa. Ten sa trápil a zaostal o 40 sekúnd, teda o štrnásť viac ako potreboval.



Roglič si tak vynahradil svoje zlyhanie na La Planche des Belles Filles z roku 2020 na Tour de France. Portugalčan Almeida napokon v celkovom poradí stratil 1:15 min. Domáci Damiano Caruso (Bahrain Victorious) si prišiel po štvrtú priečku a v Top 5 celkového poradia figuruje aj Francúz Thibaut Pinot (Groupama-FDJ).