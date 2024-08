Roglič zvíťazil v 8. etape Vuelty a znížil náskok na O´Connora

1. Primož Roglič (Slovin./Red Bull Bora-hansgrohe) 3:38:34 h, 2. Enric Mas (Šp./Movistar) +0 s, 3. Mikel Landa (Šp./Soudal Quick-Step) +14, 4. Antonio Tiberi (Tal./Bahrajn Victorious) +17, 5. Mattias Skjelmose (Dán./Lidl-Trek) +21, 6. Carlos Rodriguez (Šp./Ineos), 7. Harold Tejada (Kol./Astana Qazaqstan) +24, 8. Edward Dunbar (Ír./Jayco Alula) +26, 9. Lennert van Eetvelt (Belg./Lotto Dstny) +29, 10. Jack Haig (Austr./Bahrajn Victorious)



1. Ben O'Connor (Austr./AG2R La Mondiale) 31:23:27 h, 2. Roglič +3:49 min, 3. Mas +4:31, 4. Tiberi +5:00, 5. Landa +5:13, 6. Van Eetvelt +5:15, 7. Cristian Rodriguez (Šp./Arkéa - B&B Hotels) +5:19, 8. Skjelmose (Lidl-Trek) +5:24, 9. Florian Lipowitz (Nem./Red Bull Bora-hansgrohe) +5:25, 10. Felix Gall (Rak./AG2R La Mondiale) +5:26

Cazorla 24. augusta (TASR) - Slovinský cyklista Primož Roglič z tímu Red Bull - BORA - hansgrohe triumfoval v sobotňajšej 8. etape pretekov Vuelta a Espaňa, ktorá merala 158,7 km a mierila z Úbedy do Cazorly. Líder celkového poradia Austrálčan Ben O´Connor (Decathlon AG2R La Mondiale) prišiel do cieľa na 17. mieste s mankom 46 sekúnd na víťaza a jeho náskok na čele sa pred Slovincom zmenšil na 3:49 min.Sobotňajšia etapa mala mierne zvlnený profil a finišovala stúpaním tretej kategórie, ktoré malo 4,8 km a priemerný sklon 7,2 %. Roglič v závere prešpurtoval Španiela Enrica Masa z Movistaru, tretí prišiel do cieľa ďalší Španiel Mikel Landa (Soudal-Quick-Step) s odstupom 14 sekúnd. "" pripustil podľa AFP Roglič, ktorý bojuje o svoj štvrtý celkový triumf na Vuelte.