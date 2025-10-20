Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Röhl je nový tréner Glasgowu Rangers

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Röhl v minulosti pôsobil ako kormidelník Sheffieldu Wednesday.

Glasgow 20. októbra (TASR) - Nemec Danny Röhl sa stal novým trénerom futbalistov Glasgowu Rangers. S vedením škótskeho klubu podpísal kontrakt na dva a pol roka. Premiéru na lavičke „jazdcov" absolvuje vo štvrtok v dueli Európskej ligy na pôde nórskeho tímu Brann Bergen.

„Viem, že začiatok sezóny bol pre Rangers náročný. Bojujeme však na štyroch frontoch a s realizačným tímom urobíme všetko pre to, aby sme našich fanúšikov potešili úspešnými výsledkami," uviedol podľa DPA 36-ročný Röhl, ktorý v minulosti pôsobil ako kormidelník Sheffieldu Wednesday.
