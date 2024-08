Luxemburg 24. augusta (TASR) - Prezident slovenskej volejbalovej federácie (SVF) Marek Rojko sa stal viceprezidentom Európskej volejbalovej konfederácie (CEV). Do funkcie ho vymenoval nový šéf CEV Chorvát Roko Sikirič, ktorý vo funkcii vystriedal Aleksandra Boričiča zo Srbska.



Rojko bol zvolený aj do 17-člennej Správnej rady CEV a zároveň dostal dôveru delegátov aj do Správnej rady FIVB (Medzinárodná volejbalová federácia). "V prvom rade by som rád povedal, že na tomto kongrese sa udiali zásadné personálne zmeny na základe nových vízií vo viacerých oblastiach. Nový prezident je z výrazne mladšej generácie a až na tri mená úplne nová správna rada. Moje zvolenie si vážim, pretože sa udialo na základe toho, čo iné krajiny videli pri smerovaní našej federácie za posledné tri roky. Bez toho by kandidát zo Slovenska nemal v tejto novej situácii šancu. Musím sa priznať, že ma aj tak zvolenie prekvapilo, pretože ja som nemal žiadne aktivity smerom k CEV a FIVB. Problémy, ktoré mal náš volejbal, boli na prvom mieste. Kandidovať som sa rozhodol s podporou SR SVF preto, lebo sme dostali federáciu do pozície, že je stabilizovaná, má kredit, nemusíme sa hanbiť a môžeme byť hrdí na všetko za posledné roky. Sám som zvedavý akým dielom a možnosťami budem môcť v realite prispieť slovenskému volejbalu a nie sebe, ako to bolo veľakrát v minulosti. Potvrdilo sa tak aj pri mojom zvolení v roku 2021, že predsudky a obmedzenia v procesoch života federácie a ich reprezentácie v orgánoch medzinárodných federácií nemajú v dnešnom svete miesto a je dôležité, aby boli na prvom mieste záujmy nášho športu a až potom osobné. Na záver som rád, že máme aj touto cestou silné postavenie na medzinárodnej úrovni a spojenie reálne zvoleného prezidenta federácie je spolu s pozíciami v medzinárodnej organizácii jediná cesta," uviedol Rojko pre oficiálnu webovú stránku Slovenskej volejbalovej federácie.



Sikirič sa ujal kormidla po deväťročnom pôsobení Boričiča. "Je veľkou zodpovednosťou viesť CEV a cítim ju voči všetkým zainteresovaným stranám, národným federáciám, klubom, hráčom. Úprimne vám ďakujem za vašu podporu a sľubujem, že zo seba vydám maximum, tak ako som to robil počas celej tejto kampane," povedal po zvolení za prezidenta CEV-u Sikirič.