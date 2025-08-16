Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Rojtáš sa stal majstrom Slovenska v krátkom triatlone

Na archívnej snímke Peter Rojtáš. Foto: TASR - Martin Baumann

Na domácom šampionáte v Žiline zvíťazil pred Alexom Mandákom a Kristiánom Kosterecom.

Autor TASR
Žilina 16. augusta (TASR) - Víťazom majstrovstiev Slovenska v krátkom triatlone sa v sobotu stal obhajca titulu Peter Rojtáš. Na domácom šampionáte v Žiline zvíťazil pred Alexom Mandákom a Kristiánom Kosterecom.



majstrovstvá Slovenska v krátkom triatlone - výsledky:

muži: 1. Peter Rojtáš, 2. Alex Mandák, 3. Kristián Kosterec
