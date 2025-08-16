< sekcia Šport
Rojtáš sa stal majstrom Slovenska v krátkom triatlone
Na domácom šampionáte v Žiline zvíťazil pred Alexom Mandákom a Kristiánom Kosterecom.
Autor TASR
Žilina 16. augusta (TASR) - Víťazom majstrovstiev Slovenska v krátkom triatlone sa v sobotu stal obhajca titulu Peter Rojtáš. Na domácom šampionáte v Žiline zvíťazil pred Alexom Mandákom a Kristiánom Kosterecom.
majstrovstvá Slovenska v krátkom triatlone - výsledky:
muži: 1. Peter Rojtáš, 2. Alex Mandák, 3. Kristián Kosterec
