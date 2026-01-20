< sekcia Šport
Rok 2025 bol pre Špeciálne olympiády Slovensko historický
34 medailí z Turína, titul majstrov sveta aj európska premiéra v Prešove.
Autor OTS
Bratislava 20. januára (OTS) - Rok 2025 sa zapíše do histórie Špeciálnych olympiád Slovensko ako prelomový. Športová organizácia podporujúca športovcov s intelektuálnym znevýhodnením zaznamenala rekordné úspechy na domácej aj medzinárodnej scéne – zo Svetových zimných hier v Turíne si slovenská výprava odniesla 34 medailí, jej športovci sa stali majstrami sveta v unifikovanom volejbale a Slovensko sa prvýkrát stalo dejiskom majstrovstiev Európy Špeciálnych olympiád v krasokorčuľovaní.
Najvýraznejším momentom roka boli Svetové zimné hry Špeciálnych olympiád v Turíne, odkiaľ sa slovenská výprava 26 športovcov vrátila s historickým rekordom 34 medailí (11 zlatých, 8 strieborných a 15 bronzových). Medzi zlatých medailistov patrili krasokorčuliar Adam Hrabčák, bežci na lyžiach Ján Gono a Veronika Máčková či lyžiar Thomas Sebastian Márton. Silným symbolom úspechu sa stal aj triumf mužskej štafety v bežeckom lyžovaní na 4 × 1 km v dramatickom závere hier.
„Rok 2025 potvrdil, že systematická práca, dôvera v našich športovcov a dôraz na inklúziu prinášajú výsledky na najvyššej medzinárodnej úrovni. Úspechy v Turíne boli pre celú komunitu obrovskou motiváciou,“ uviedla Dominika Nestarcová, prezidentka Špeciálnych olympiád Slovensko.
Popri vrcholných medzinárodných podujatiach sa organizácia sústredila aj na rozvoj športu doma. Počas jari a leta prebehli okrem iných súťaží aj regionálne unifikované podujatia vo futbale po celom Slovensku, ktoré prepájali deti s intelektuálnym znevýhodnením aj bez neho.
Špeciálne olympiády Slovensko tiež zorganizovali už 4. ročník Otvorených majstrovstiev Európy v triatlone, na ktorých Peter Išpold opätovne potvrdil svoju dominanciu obhajobou titulu majstra Európy. Významným míľnikom bolo aj úspešné absolvovanie triatlonu Dominikou Medveďovou – prvou ženou zo Slovenska s intelektuálnym znevýhodnením, ktorej sa to podarilo.
Druhá polovica roka priniesla ďalšie historické míľniky. V septembri sa slovenskí športovci po prvý raz predstavili na profesionálnych pretekoch v plávaní v otvorenej vode v Barcelone, kde Peter Išpold získal zlato.
V októbri slovenský tím zo Spojenej školy internátnej Stará Ľubovňa, triumfoval na Majstrovstvách sveta v unifikovanom volejbale v Poľsku. Slovenskí unifikovaní volejbalisti sú, vďaka svojmu výkonu, zapísaní v historických tabuľkách ako vôbec prví víťazi Majstrovstiev sveta vo volejbale.
November patril domácim podujatiam – Slovensko hostilo v organizácii klubu Skate Prešov prvé Majstrovstvá Európy Špeciálnych olympiád v krasokorčuľovaní v Prešove, z ktorých si domáci pretekári odniesli štyri tituly majstrov Európy. Úspechy doplnilo striebro futsalovej reprezentácie zo Spojenej školy internátnej Žilina na európskom unifikovanom turnaji v Prahe a národný šampionát v stolnom tenise v Bratislave.
„Naše úspechy nie sú len o medailách. Sú dôkazom, že šport dokáže meniť pohľad spoločnosti na ľudí s intelektuálnym znevýhodnením a vytvárať prostredie, kde má každý rovnakú šancu uspieť,“ doplnila na záver národná riaditeľka organizácie Eva Gažová.
Záver roka patril oceneniam – lyžiar Thomas Sebastian Márton získal titul Športovec Bratislavy v kategórii športovec so zdravotným znevýhodnením a v Piešťanoch sa uskutočnilo slávnostné poďakovanie partnerom a podporovateľom za rekordný rok 2025.
Špeciálne olympiády Slovensko vstupujú do roku 2026 s ambíciou nadviazať na dosiahnuté úspechy, ďalej rozvíjať inkluzívny šport a vytvárať príležitosti pre športovcov po celom Slovensku.
• Medzinárodné preteky v plávaní na otvorenej vode – Barcelona (september): Slovenský reprezentant Peter Išpold získal zlatú medailu pri historicky prvej účasti športovcov Špeciálnych olympiád Slovensko na tomto type profesionálneho poduja-tia.
• Majstrovstvá sveta Špeciálnych olympiád v unifikovanom volejbale – Poľsko (október): Slovenský unifikovaný tím sa stal historicky prvým víťazom Majstrov-stiev sveta v tejto disciplíne.
• Majstrovstvá Európy Špeciálnych olympiád v krasokorčuľovaní – Prešov (no-vember): Slovensko sa po prvýkrát stalo dejiskom európskeho šampionátu, na kto-rom domáci športovci vybojovali štyri tituly majstrov Európy.
• Rozvoj unifikovaného športu na Slovensku: Počas roka 2025 sa uskutočnilo viac ako 20 národných a regionálnych podujatí v unifikovanom futbale, stolnom tenise a atletike, zameraných na podporu inklúzie a rovnosti v športe.
Najvýraznejším momentom roka boli Svetové zimné hry Špeciálnych olympiád v Turíne, odkiaľ sa slovenská výprava 26 športovcov vrátila s historickým rekordom 34 medailí (11 zlatých, 8 strieborných a 15 bronzových). Medzi zlatých medailistov patrili krasokorčuliar Adam Hrabčák, bežci na lyžiach Ján Gono a Veronika Máčková či lyžiar Thomas Sebastian Márton. Silným symbolom úspechu sa stal aj triumf mužskej štafety v bežeckom lyžovaní na 4 × 1 km v dramatickom závere hier.
„Rok 2025 potvrdil, že systematická práca, dôvera v našich športovcov a dôraz na inklúziu prinášajú výsledky na najvyššej medzinárodnej úrovni. Úspechy v Turíne boli pre celú komunitu obrovskou motiváciou,“ uviedla Dominika Nestarcová, prezidentka Špeciálnych olympiád Slovensko.
Popri vrcholných medzinárodných podujatiach sa organizácia sústredila aj na rozvoj športu doma. Počas jari a leta prebehli okrem iných súťaží aj regionálne unifikované podujatia vo futbale po celom Slovensku, ktoré prepájali deti s intelektuálnym znevýhodnením aj bez neho.
Špeciálne olympiády Slovensko tiež zorganizovali už 4. ročník Otvorených majstrovstiev Európy v triatlone, na ktorých Peter Išpold opätovne potvrdil svoju dominanciu obhajobou titulu majstra Európy. Významným míľnikom bolo aj úspešné absolvovanie triatlonu Dominikou Medveďovou – prvou ženou zo Slovenska s intelektuálnym znevýhodnením, ktorej sa to podarilo.
Druhá polovica roka priniesla ďalšie historické míľniky. V septembri sa slovenskí športovci po prvý raz predstavili na profesionálnych pretekoch v plávaní v otvorenej vode v Barcelone, kde Peter Išpold získal zlato.
V októbri slovenský tím zo Spojenej školy internátnej Stará Ľubovňa, triumfoval na Majstrovstvách sveta v unifikovanom volejbale v Poľsku. Slovenskí unifikovaní volejbalisti sú, vďaka svojmu výkonu, zapísaní v historických tabuľkách ako vôbec prví víťazi Majstrovstiev sveta vo volejbale.
November patril domácim podujatiam – Slovensko hostilo v organizácii klubu Skate Prešov prvé Majstrovstvá Európy Špeciálnych olympiád v krasokorčuľovaní v Prešove, z ktorých si domáci pretekári odniesli štyri tituly majstrov Európy. Úspechy doplnilo striebro futsalovej reprezentácie zo Spojenej školy internátnej Žilina na európskom unifikovanom turnaji v Prahe a národný šampionát v stolnom tenise v Bratislave.
„Naše úspechy nie sú len o medailách. Sú dôkazom, že šport dokáže meniť pohľad spoločnosti na ľudí s intelektuálnym znevýhodnením a vytvárať prostredie, kde má každý rovnakú šancu uspieť,“ doplnila na záver národná riaditeľka organizácie Eva Gažová.
Záver roka patril oceneniam – lyžiar Thomas Sebastian Márton získal titul Športovec Bratislavy v kategórii športovec so zdravotným znevýhodnením a v Piešťanoch sa uskutočnilo slávnostné poďakovanie partnerom a podporovateľom za rekordný rok 2025.
Špeciálne olympiády Slovensko vstupujú do roku 2026 s ambíciou nadviazať na dosiahnuté úspechy, ďalej rozvíjať inkluzívny šport a vytvárať príležitosti pre športovcov po celom Slovensku.
Kľúčové úspechy a podujatia v roku 2025:• Svetové zimné hry Špeciálnych olympiád Turín 2025 (marec): Slovenská výprava dosiahla historicky najlepší výsledok – spolu 34 medailí (11 zlatých, 8 strieborných a 15 bronzových).
• Medzinárodné preteky v plávaní na otvorenej vode – Barcelona (september): Slovenský reprezentant Peter Išpold získal zlatú medailu pri historicky prvej účasti športovcov Špeciálnych olympiád Slovensko na tomto type profesionálneho poduja-tia.
• Majstrovstvá sveta Špeciálnych olympiád v unifikovanom volejbale – Poľsko (október): Slovenský unifikovaný tím sa stal historicky prvým víťazom Majstrov-stiev sveta v tejto disciplíne.
• Majstrovstvá Európy Špeciálnych olympiád v krasokorčuľovaní – Prešov (no-vember): Slovensko sa po prvýkrát stalo dejiskom európskeho šampionátu, na kto-rom domáci športovci vybojovali štyri tituly majstrov Európy.
• Rozvoj unifikovaného športu na Slovensku: Počas roka 2025 sa uskutočnilo viac ako 20 národných a regionálnych podujatí v unifikovanom futbale, stolnom tenise a atletike, zameraných na podporu inklúzie a rovnosti v športe.