Rokovania o počte účastníkov play off cez víkend pokročili

Ottawa 17. mája (TASR) - Členovia vedenia NHL a Hráčskej asociácie NHLPA cez víkend pokročili v rokovaniach o návrhu, podľa ktorého má sezóna zámorskej hokejovej profiligy vyvrcholiť play off s účasťou 24 tímov. Diskusia má pokračovať ešte v priebehu nasledujúcich dvoch dni.



Na stole sú aj možnosti dokončiť ročník vyraďovacou časťou s 20, alebo 16 účastníkmi. "Je veľmi zložité pre obe strany prísť s riešením, ktoré by dávalo zmysel. Dvadsaťštyričlenná play off nie je pre každého. Stále majú obe strany pred sebou veľa práce," informoval kanadský reportér portálu TSN Pierre LeBrun.



V najbližších dňoch by mohlo prísť aj konečné rozhodnutie ohľadom odkladu júnového draftu, v pondelok má zasadnúť aj Rada guvernérov NHL. Zámorskú súťaž pre pandémiu koronavírusu prerušili 12. marca.