Real ponúka Viniciusa za Neymara, rokovania o prestupe pokračujú

Katalánci v utorok navrhli francúzskemu majstrovi prestup Philippeho Coutinha, Nelsona Semeda a 100 miliónov eur k tomu. Vedenie PSG túto ponuku odmietlo.

Madrid 14. augusta (TASR) - Španielske futbalové kluby Real Madrid a FC Barcelona pokračujú v úsilí získať Brazílčana Neymara z Paríža St. Germain. Problémom zostáva jeho výstupná klauzula 198 miliónov eur. Obaja záujemcovia sa snažia vyhnúť jej zaplateniu v plnej výške a ponúkajú ako protihodnotu iných hráčov.



"Biely balet" skúsil už dávnejšie do Paríža poslať Garetha Balea a Luku Modriča, no u trénera Thomasa Tuchela nevzbudil nadšenie. Teraz to skúša s 19-ročným brazílskym útočníkom Viniciusom Juniorom. Informácie pochádzajú z agentúry DPA.