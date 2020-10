Roland Garros: Djokovič zdolal Carrena-Bustu, postúpil do semifinále

Na snímke srbský tenista Novak Djokovič sa po desiaty raz prebojoval do semifinále dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros. Najvyššie nasadený hráč zdolal Španiela Pabla Carrena-Bustu 4:6, 6:2, 6:3 a 6:4 v stredu 7. októbra 2020. Foto: TASR/AP

Grécky tenista Stefanos Tsitsipas sa prvýkrát v kariére prebojoval do semifinále dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros, keď vo štvrťfinále vyhral nad Rusom Andrejom Rubľovom 7:5, 6:2, 6:3 v stredu 7. októbra 2020. Foto: TASR/AP

muži - dvojhra - štvrťfinále:



Stefanos Tsitsipas (Gréc.-5) - Andrej Rubľov (Rus.-13) 7:5, 6:2, 6:3,

Novak Djokovič (Srb.-1) - Pablo Carreno-Busta (Šp.-17) 4:6, 6:2, 6:3, 6:4

Paríž 7. októbra (TASR) - Srbský tenista Novak Djokovič sa po desiaty raz prebojoval do semifinále dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros. Najvyššie nasadený hráč síce prvýkrát na turnaji stratil set, ale sedemnástku podujatia, Španiela Pabla Carrena-Bustu zdolal 4:6, 6:2, 6:3 a 6:4. V boji o postup do finále sa stretne s Grékom Stefanosom Tsitsipasom, ktorý si ako piaty nasadený hráč poradil v stredajšom štvrťfinálovom dueli s trinástkou "pavúka", Rusom Andrejom Rubľovom 7:5, 6:2, 6:3. Druhú semifinálovú dvojicu tvoria Argentínčan Diego Schwartzman a Španiel Rafael Nadal.Djokovič sa stretol s Carrenom-Bustom prvýkrát od osemfinále US Open, v ktorom ho diskvalifikovali za napálenie loptičky do krku čiarovej rozhodkyne. Španiel v prvom sete zaskočil svetovú jednotku aktívnou hrou, naopak sedemnásťnásobnému grandslamovému šampiónovi sa nedarilo, urobil až 16 nevynútených chýb. Po dvoch stratených podaniach prehral set 4:6. V druhom dejstve viditeľne zlepšil pohyb a presnosť úderov, pričom dvakrát zlomil servis súpera. V závere setu získal 14 fiftínov za sebou a vyhral ho jasne 6:2. Srb sa dostal do tempa, viac útočil a prestal robiť chyby. V treťom sete si rýchlo vybudoval náskok 3:0, Carreno-Busta odpovedal tromi získanými gemami, ale koncovku zvládol lepšie "Nole". V deviatom geme premenil prvý setbal. V úvode štvrtého setu sa bojovalo tuho o každú loptičku, hráči si držali podanie až do siedmej hry, v ktorej Djokovič brejkol súpera. Vedenie si už udržal a v desiatom geme využil hneď prvý mečbal. Súboj trval tri hodiny a 13 minút.V semifinále narazí na Tsitsipasa, ktorý sa medzi kvarteto najlepších na turnajoch veľkej štvorky dostal druhýkrát v kariére. V semifinále bol už minulý rok na Australian Open. Na parížskej antuke bolo jeho doterajším maximom vlaňajšie štvrté kolo. V šiestom súboji s Rubľovom si pripísal tretie víťazstvo a vyrovnal vzájomnú bilanciu na 3:3. Rusovi sa revanšoval za prehru vo finále nedávneho antukového turnaja ATP v Hamburgu.Zápas začal lepšie Rubľov, ktorý viedol v prvom sete 4:2 i 5:3, no potom dvakrát stratil podanie. Tsitsipas sa chytil, vyhral päť gemov za sebou a získal set pre seba v pomere 7:5. V druhom dejstve už Grék jednoznačne dominoval na kurte, mal navrch v štatistike víťazných úderov (10:7), kým protivník sa dopustil väčšieho množstva nevynútených chýb (6:4). V závere setu Tsitsipas dvakrát prelomil súperov servis a vyhral ho 6:2. V treťom sete naďalej predvádzal komplexnú hru, vytrvalo búšil do Rubľova, pričom rytmus umne prerušoval nečakanými "kraťasmi". Napriek miernym problémom si držal podanie, vo štvrtej hre uchmatol súperov servis a zvýšil vedenie na 4:1. V ôsmom geme ešte Rubľov dokázal odvrátiť prvý mečbal, no Tsitsipas v ďalšom geme zakončil duel čistou hrou a mohol sláviť postup medzi najlepšie kvarteto prvýkrát v kariére prebojoval do.. Zápas trval hodinu a 57 minút.povedal Tsitsipas v prvom televíznom interview.