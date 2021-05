Roland Garros: Gombos v 1. kole proti Carrenovi-Bustovi

Paríž 27. mája (TASR) - Slovenský tenista Norbert Gombos nastúpi v 1. kole dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros proti dvanástemu nasadenému Španjelovi Pablovi Carrenovi-Bustovi. Andreja Martina čaká na parížskej antuke nasadená tridsaťdvojka Američan Reilly Opelka. Rozhodol o tom štvrtkový žreb.



Slovenská ženská jednotka Anna Karolína Schmiedlová, ktorá sa prebojovala do hlavnej súťaže z kvalifikácie, svoju súperku v 1. kole ženského singla ešte nepozná. Šancu zahrať si v Paríži v hlavnom pavúku má ešte Rebecca Šramková, v piatok vo finále kvalifikácie ju čaká Chorvátka Ana Konjuhová.



Gombos, ktorý vlani postúpil na Roland Garros až do 3. kola dvojhry, má s Carrenom-Bustom nepriaznivú bilanciu 1:2. Vlani ho najskôr zdolal na harde v Montpellieri, no súper mu odplatil prehru na podujatí Masters 1000 v parížskej hale Bercy. Martin s Opelkom sa vo vzájomnom zápase ešte nestretli.



Najvyššie nasadený hráč v mužskom singli Srb Novak Djokovič je v tej istej časti pavúka ako trinásťnásobný parížsky šampión Španiel Rafael Nadal i Švajčiar Roger Federer. V úvodnom kole čaká Djokoviča Američan Tenny Sandgren. S Federerom sa môže stretnúť vo štvrťfinále, s obhajcom titulu Nadalom v semifinále.



V ženskej dvojhre je nasadenou jednotkou Austrálčanka Ashleigh Bartyová, ktorú na úvod preverí Američanka Bernarda Perová. Obhajkyňa titulu Poľka Iga Swiateková si v pozícii nasadenej osmičky zmeria sily so Slovinkou Kajou Juvenovou.