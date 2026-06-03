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Roland Garros: Kvalifikantka Chwalinská postúpila už do semifinále
V dueli o postup do finále nastúpi vo štvrtok proti víťazke súboja medzi svetovou jednotkou Bieloruskou Arinou Sobolenkovou a Kalinskej krajankou Dianou Šnajderovou.
Autor TASR,aktualizované
Paríž 3. júna (TASR) - Poľská tenistka Maja Chwalinská sa prebojovala už do semifinále dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros. Vo štvrťfinále zdolala na parížskej antuke v pozícii kvalifikantky nasadenú dvadsaťdvojku Rusku Annu Kalinskú 7:6 (3), 6:3.
V dueli o postup do finále nastúpi vo štvrtok proti víťazke súboja medzi svetovou jednotkou Bieloruskou Arinou Sobolenkovou a Kalinskej krajankou Dianou Šnajderovou. Chwalinaká až do tohtoročného Roland Garros nikdy nebola na podujatiach veľkej štvorky ďalej ako v 2. kole.
„Budem sa opakovať, ale stále si neuvedomujem, čo sa na antukovom vrchole sezóny deje. Je to šialené, že sa mi podarilo postúpiť z kvalifikácie až do semifinále Roland Garros. Pred duelom som bola nervózna, snažila som však, aby to nebolo na mne vidieť. Na grandslamoch hrám proti najlepším hráčkam sveta, idem od zápasu k zápasu. Vôbec som nečakala, že sa dostanem tak ďaleko," uviedla v pozápasovom interview Chwalinaksá, ktorá pred začiatkom turnaja figurovala až na 114. mieste svetového rebríčka WTA.
V dueli o postup do finále nastúpi vo štvrtok proti víťazke súboja medzi svetovou jednotkou Bieloruskou Arinou Sobolenkovou a Kalinskej krajankou Dianou Šnajderovou. Chwalinaká až do tohtoročného Roland Garros nikdy nebola na podujatiach veľkej štvorky ďalej ako v 2. kole.
„Budem sa opakovať, ale stále si neuvedomujem, čo sa na antukovom vrchole sezóny deje. Je to šialené, že sa mi podarilo postúpiť z kvalifikácie až do semifinále Roland Garros. Pred duelom som bola nervózna, snažila som však, aby to nebolo na mne vidieť. Na grandslamoch hrám proti najlepším hráčkam sveta, idem od zápasu k zápasu. Vôbec som nečakala, že sa dostanem tak ďaleko," uviedla v pozápasovom interview Chwalinaksá, ktorá pred začiatkom turnaja figurovala až na 114. mieste svetového rebríčka WTA.
ženy - dvojhra - štvrťfinále:
Maja Chwalinská (Poľ.) - Anna Kalinská (Rus.-22) 7:6 (3), 6:3
Maja Chwalinská (Poľ.) - Anna Kalinská (Rus.-22) 7:6 (3), 6:3