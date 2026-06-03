Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 3. jún 2026Meniny má Karolína
< sekcia Šport

Roland Garros: Kvalifikantka Chwalinská postúpila už do semifinále

.
Poľská tenistka Maja Chwalinská reaguje v štvrťfinále ženskej dvojhry proti Anne Kalinskej z Ruskana grandslamovom turnaji Roland Garros v Paríži v stredu 3. júna 2026. Foto: TASR/AP

V dueli o postup do finále nastúpi vo štvrtok proti víťazke súboja medzi svetovou jednotkou Bieloruskou Arinou Sobolenkovou a Kalinskej krajankou Dianou Šnajderovou.

Autor TASR
,aktualizované 
Paríž 3. júna (TASR) - Poľská tenistka Maja Chwalinská sa prebojovala už do semifinále dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros. Vo štvrťfinále zdolala na parížskej antuke v pozícii kvalifikantky nasadenú dvadsaťdvojku Rusku Annu Kalinskú 7:6 (3), 6:3.

V dueli o postup do finále nastúpi vo štvrtok proti víťazke súboja medzi svetovou jednotkou Bieloruskou Arinou Sobolenkovou a Kalinskej krajankou Dianou Šnajderovou. Chwalinaká až do tohtoročného Roland Garros nikdy nebola na podujatiach veľkej štvorky ďalej ako v 2. kole.

Budem sa opakovať, ale stále si neuvedomujem, čo sa na antukovom vrchole sezóny deje. Je to šialené, že sa mi podarilo postúpiť z kvalifikácie až do semifinále Roland Garros. Pred duelom som bola nervózna, snažila som však, aby to nebolo na mne vidieť. Na grandslamoch hrám proti najlepším hráčkam sveta, idem od zápasu k zápasu. Vôbec som nečakala, že sa dostanem tak ďaleko," uviedla v pozápasovom interview Chwalinaksá, ktorá pred začiatkom turnaja figurovala až na 114. mieste svetového rebríčka WTA.

ženy - dvojhra - štvrťfinále:

Maja Chwalinská (Poľ.) - Anna Kalinská (Rus.-22) 7:6 (3), 6:3
.

Neprehliadnite

Premiér: Nikoho sme neoklamali, vláda však nie je fackovací panák

Gubík: Stojíme na strane zmeny, stabilná vláda sa bez nás zložiť nedá

Prieskum: Voľby by v máji vyhralo PS, nasleduje Smer-SD a Republika

DRÁMA PRI ŽILINE: V obci Stráňavy napadol medveď človeka