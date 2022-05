Roland Garros: Medvedev postúpil suverénne do 2. kola dvojhry

muži - dvojhra - 1. kolo:



Holger Rune (Dán.) - Denis Shapovalov (Kan.-14) 6:3, 6:1, 7:6 (4),

Laslo Djere (Srb.) - Ričardas Berankis (Lit.) 6:4, 6:4, 6:4,

Daniil Medvedev (Rus.-2) - Facundo Bagnis (Arg.) 6:2, 6:2, 6:2

Paríž 24. mája (TASR) - Ruský tenista Daniil Medvedev postúpil suverénne do 2. kola dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros. Vlaňajší šampión US Open v úvodnom kole ako nasadená dvojka zvíťazil nad Argentínčanom Facundom Bagnisom 6:2, 6:2, 6:2.Pre Medvedeva je to prvé víťazstvo od návratu na dvorce po pauze zavinenej operáciou prietrže. Minulý týždeň na turnaji ATP v Ženeve, ktorý bol pre Rusa generálkou na antukový vrchol sezóny, nestačil na Francúza Richarda Gasqueta.uviedol Medvedev v prvom pozápasovom interview.Dobrú formu potvrdil Dán Holger Rune. Semifinalista minulotýždňového turnaja ATP v Lyone vyradil štrnásteho nasadeného Kanaďana Denisa Shapovalova 6:3, 6:1, 7:6 (4).