ROLAND GARROS: Nadal nedal Nišikorimu šancu a postúpil do semifinále

Muži - dvojhra - štvrťfinále:

Roger Federer (3-Švaj.) - Stan Wawrinka (24-Švaj.) 7:6 (4), 4:6, 7:6 (5), 6:4

Rafael Nadal (2-Šp.) - Kei Nišikori (7-Jap.) 6:1, 6:1, 6:3



Paríž 4. júna (TASR) - V semifinále na grandslamovom tenisovom turnaji Roland Garros sa stretnú španielsky obhajca trofeje Rafael Nadal so Švajčiarom Rogerom Federerom, ktorý zdolal krajana Stana Wawrinku 7:6 (4), 4:6, 7:6 (5), 6:4.Nadal v utorok vyradil siedmeho nasadeného Keia Nišikoriho z Japonska hladko 6:1, 6:1, 6:3. Favorit začal podľa predpokladov a Nišikorimu nedal šancu, v prvom dejstve mu zobral dve podania a premenil hneď prvý setbal. Japoncovi vôbec nevychádzal servis, v druhom sete si neudržal ani jeden. V tretej časti za stavu 4:2 pre Nadala prerušili duel pre dážď, prestávka však nemala vplyv na priebeh duelu. Nadal bez ťažkostí zvíťazil a postúpil do tretieho semifinále za sebou, predchádzajúce dve účasti pretavil na celkové triumfy. "Je to neuveriteľný pocit, lomcujú so mnou emócie. Postup do semifinále pre mňa znamená veľmi veľa," povedal podľa BBC jedenásťnásobný víťaz Roland Garros.Federer odplatil Wawrinkovi vyradenie vo štvrťfinále na parížskej antuke v ročníku 2015. Zápas bol od začiatku vyrovnaný, v prvom sete si obaja držali svoj servis, Federer premárnil štyri brejkbaly. Prelomiť súperove podanie sa mu podarilo až v tajbrejku. V druhom sete sa karta obrátila, Wawrinka získal brejk v treťom geme a výhodu už nepustil. Federer pokračoval v zahadzovaní brejkbalov aj v tretej časti zápasu, v desiatej hre za stavu 5:4 dvakrát nevyužil šancu na zisk setu a nasledoval tajbrejk, ktorý opäť zvládol. Štvrtý set poznačil dážď, po prestávke Federer prelomil v deviatej hre podanie Wawrinku a na tretí pokus využil mečbal.povedal Federer, ktorý s Wawrinkom stratil prvý set na tohtoročnom Roland Garros a medzi najlepších štyroch sa dostal po prvý raz od roku 2012.