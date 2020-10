ROLAND GARROS: Nadal postúpil suverénne do štvrťfinále dvojhry

Muži - dvojhra - osemfinále:



Rafael Nadal (Šp.-2) - Sebastian Korda (USA) 6:1, 6:1, 6:2

Paríž 4. októbra (TASR) - Španielsky tenista Rafael Nadal sa suverénnym spôsobom prebojoval do štvrťfinále dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros. Druhý nasadený obhajca titulu v osemfinále deklasoval amerického kvalifikanta Sebastiana Kordu 6:1, 6:1, 6:2. V dueli o postup do semifinále nastúpi proti víťazovi súboja medzi Talianom Jannickom Sinnerom a Nemcom Alexandrom Zverevom.Syn bývalého česko-slovenského reprezentanta Petra Kordu začal proti Nadalovi odvážne a o prvý gem bojoval so svojím idolom deväť minút. Španiel si napokon udržal servis a v ďalšom priebehu zápasu na dvorci dominoval. Nadal ťažil z výborného pohybu, bol trpezlivejší v dlhých výmenách a robil oveľa menej nevynútených chýb ako jeho súper. Na začiatku tretieho setu síce viedol Korda junior 2:0, Nadal však potom získal šesť gemov za sebou a s prehľadom postúpil medzi najlepšiu osmičku.Nadal slávil celkovo 97. víťazstvo na parížskej antuke, na ktorej 12-krát zdvihol nad hlavu Pohár mušketierov.pochválil Španiel svojho súpera, ktorý v tomto roku debutoval v hlavnej súťaži na Roland Garros.