Roland Garros: Nadal prešiel cez Schwartzmana v štyroch setoch

muži - dvojhra - štvrťfinále:



Rafael Nadal (Šp.-3) - Diego Sebastian Schwartzman (Arg.-10) 6:3, 4:6, 6:4, 6:0

Paríž 8. júna (TASR) - Španielsky tenista Rafael Nadal potvrdil pozíciu favorita a postúpil do semifinále grandslamového turnaja Roland Garros. Tretí nasadený hráč zdolal vo štvrťfinále desiateho hráča pavúka Argentínčana Diega Sebastiana Schwartzmana 6:3, 4:6, 6:4 a 6:0.Obhajca titulu prelomil v 1. sete súperové podanie ako prvý, čistou hrou na 4:2. Argentínčanovi sa síce vzápätí podaril rebrejk, no ihneď na to opäť pustil svoj servis a Španiel dopodával set do víťazného konca.V druhom stratil Nadal servis v druhej hre, no v piatom geme zrušil výhodu súpera a Schwartzmana brejkol. Rozhodujúcim momentom setu bola desiata hra, keď si Španiel za stavu 4:5 neudržal podanie. Schwartzman premenil hneď prvý setbal. Nadalová séria v počte víťazných setov na Roland Garros sa tak skončila na čísle 36.Trinásťnásobného šampióna parížskeho turnaja však tento moment vôbec nepoznačil a ďalší priebeh zápasu sa konal úplne v jeho réžii. V treťom sete nepustil súpera ani raz k brejkbalu, v deviatej hre mu vzal servis a v desiatom geme premenil hneď prvý setbal. V štvrtom sete už dominoval a vyhral ho 6:0. Zápasovú bilanciu so Schwartzmanom vylepšil Nadal na 11:1.Nadal tak naďalej zostal v hre o štrnásty triumf na parížskych dvorcoch.zhodnotil svoje vystúpenie podľa oficiálneho serveru ATP Nadal, ktorý sa v semifinále grandslamového turnaja predstaví po 35-krát. Jeho súper vzíde z večerného súboja Novaka Djokoviča s Matteom Berrettinim.