Štvrtok 21. máj 2026Meniny má Zina
Roland Garros: Poprední hráči a hráčky usporiadajú mediálny protest

Taliansky tenista Jannik Sinner sa teší z víťazstva vo finále mužskej dvojhry proti Nórovi Casperovi Ruudovi na antukovom turnaji ATP 1000 v Ríme 17. mája 2026. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Paríž 21. mája (TASR) - Skupina popredných tenistov a tenistiek presadzujúcich zvýšenie odmien a ďalšie reformy na grandslamových turnajoch usporiada na Roland Garros mediálny protest. Ako symbolické gesto plánujú obmedziť čas, ktorý strávia na predturnajových rozhovoroch s médiami, na 15 minút. Informovala o tom agentúra AFP a aj portál The Athletic.

Hlavná časť turnaja sa začína v nedeľu 24. mája, predturnajové mediálne povinnosti si súťažiaci plnia v piatok a sobotu. Do protestu sa podľa médií zapojí väčšina členov prvej desiatky rebríčka žien aj mužov - vrátane jednotiek Ariny Sobolenkovej a Jannika Sinnera. Všetci požadujú, aby sa 22 percent z celkových príjmov na grandslamových podujatiach venovalo odmenám pre hráčov. Limit pätnásť minút zvolili údajne hráči aj preto, lebo súčasná hodnota sa na Australian Open, Roland Garros, Wimbledone a US Open všeobecne pohybuje práve na hranici 15 percent.

Iniciatíva je pokračovaním výziev, ktoré sa začali objavovať už v minulej sezóne. Najlepší hráči planéty vtedy poslali organizátorom štyroch najprestížnejších turnajov dva listy. V nich okrem navýšenia odmien volali napríklad aj po väčšom zastúpení pri plánovaní grandslamových podujatí. Hráčom aktuálne prekáža aj fakt, že sa odvtedy neposunuli ani o krok bližšie k vzájomnej dohode.

Ľutujeme rozhodnutie hráčov, ktoré má vplyv na všetky zainteresované strany. Trpieť budú médiá, vysielatelia a celá tenisová komunita, ktorá s veľkým nadšením sleduje každý ročník Roland Garros. Uvedomujeme si dôležitosť hráčov a chceme s nimi udržiavať úzke vzťahy. Sme pripravení zapojiť sa do priameho a konštruktívneho dialógu,“ vyjadril sa podľa portálu The Athletic hovorca Francúzskej tenisovej federácie (FFT). Rokovania sú údajne už naplánované. Hráči a hráčky veria, že práve tento protest vyvinie tlak na organizátorov pred stretnutím medzi oboma stranami.
