Roland Garros: Rubľov postúpil cez Fucsovicsa do štvrťfinále dvojhry

muži - dvojhra - osemfinále:



Stefanos Tsitsipas (Gr.-5) - Grigor Dimitrov (Bulh.-18) 6:3, 7:6 (9), 6:2

Andrej Rubľov (Rus.-13) - Márton Fucsovics (Maď.) 6:7 (4), 7:5, 6:4, 7:6 (3)

Paríž 5. októbra (TASR) - Grécky tenista Stefanos Tsitsipas sa prvýkrát v kariére prebojoval do štvrťfinále dvojhry na grandslamovom podujatí Roland Garros. Piaty nasadený hráč vyhral v pondelňajšom osemfinále nad turnajovou osemnástkou Bulharom Grigorom Dimitrovom v troch setoch 6:3, 7:6 (9) a 6:2.Tsitsipas mal s premožiteľom Slováka Andreja Martina z druhého kola výraznejšie starosti iba v druhom sete, ked v tajbrejku odvrátil dva setbaly súpera. Grék dosiahol zatiaľ svoj najlepší výsledok na podujatiach veľkej štvorky vlani na Australian Open, kde sa dostal do semifinále.V boji o postup medzi elitné kvarteto sa Tsitsipas stretne s Rusom Andrejom Rubľovom. Trinásty nasadený hráč zdolal Maďara Mártona Fuscovicsa v štyroch setoch 6:7 (4), 7:5, 6:4 a 7:6 (3). Rubľov po takmer štvorhodinovom boji vyrovnal postupom medzi osem najlepších svoje grandslamové maximum z US Open 2017 a 2020. Rus vo štvrtom sete úspešne čelil trom setbalom Fucsovicsa. Obaja hráči až 12-krát prišli o svoje podanie.