Roland Garros: Ruud a Rune postúpili do 3. kola dvojhry

muži - dvojhra - 2: kolo:

Daniil Medvedev (Rus.-2) - Laslo Djere (Srb.) 6:3, 6:4, 6:3,

Miomir Kecmanovič (Srb.-28) - Alexander Bublik (Kaz.) 4:6, 7:5, 6:2, 6:1,

Casper Ruud (Nór.-8) - Emil Ruusuvuori (Fín.) 6:3, 6:4, 6:2,

Holger Rune (Dán.) - Henri Laaksonen (Švajč.) 6:2, 6:3, 6:3.



Paríž 26. mája (TASR) - Nórsky tenista Casper Ruud sa prebojoval do 3. kola dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros. V 2. kole zdolal ako nasadená osmička Fína Emila Ruusuvuoriho 6:3, 6:4, 6:2.Suverénne ide ďalej Rus Daniil Medvedev. Vlaňajší šampión US Open si ako nasadená dvojka poradil so Srbom Laslom Djerem 6:3, 6:4, 6:3. Medvedev sa iba minulý týždeň vrátil na dvorce po pauze zavinenej operáciou prietrže. Na turnaji ATP v Ženeve nestačil na Francúza Richarda Gasqueta.