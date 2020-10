Roland Garros: Schmiedlová prehrala v 3. kole dvojhry s Podoroskou

ženy - dvojhra - 3. kolo:



Nadia Podoroská (Arg.) - Anna Karolína SCHMIEDLOVÁ (SR) 6:3, 6:2

Paríž 2. októbra (TASR) - Slovenská tenistka Anna Karolína Schmiedlová neuspela v 3. kole dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros. Argentínskej kvalifikantke Nadii Podoroskej podľahla 3:6, 2:6. Na parížskej antuke nevyužila šancu postúpiť prvýkrát do osemfinále podujatia veľkej štvorky. Vo francúzskej metropole vyrovnala svoje grandslamové maximum z Roland Garros 2014 a US Open 2015.Schmiedlovej nevyšiel úvod zápasu s Podoroskou, keď dvakrát stratila podanie a Argentínčanka si vybudovala náskok 4:0. Prvé tri gemy boli pritom veľmi vyrovnané a trvali dokopy 25 minút. Schmiedlová v nich mala niekoľko gembalov i brejkbalov, no ani jeden nevyužila. V ďalších minútach Slovenka znížila na 3:4, na konci siedmeho gemu si však oškrela pravé koleno a musela požiadať o medical time out. Prestávka pomohla Argentínčanke, ktorá získala ďalšie dve hry a tým aj prvý set.Juhoameričanka s ukrajinskými koreňmi ťažila z výborného pohybu po dvorci. Hrala variabilný tenis, často využívala topspinové údery a stopbaly, čo Schmiedlovej nesedelo. Na začiatku druhého setu Podoroská rýchlo odskočila súperke na 4:0 a zápas už dotiahla do úspešného konca. Za stavu 5:2 premenila pri podaní Schmiedlovej hneď prvý mečbal.