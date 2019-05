ROLAND GARROS: Schmiedlová proti Osakovej, Cibulkovú čaká Sobolenková

Viktóriu Kužmovú čaká na úvod domáca Francúzka Alize Cornetová, Magdaléna Rybáriková si zmeria sily so Švédkou Johannou Larssonovou.

Paríž 23. mája (TASR) - Slovenská tenistka Anna Karolína Schmiedlová nastúpi v 1. kole dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros v Paríži proti svetovej i nasadenej jednotke Japonke Naomi Osakovej. Dominika Cibulková sa stretne s turnajovou jedenástkou Bieloruskou Arinou Sobolenkovou. Rozhodol o tom štvrtkový žreb. Viktóriu Kužmovú čaká na úvod domáca Francúzka Alize Cornetová, Magdaléna Rybáriková si zmeria sily so Švédkou Johannou Larssonovou.



Martin Kližan si skríži rakety s Kazachom Michailom Kukuškinom, Jozef Kovalík bude čeliť parížskemu šampiónovi z roku 2015 Švajčiarovi Stanovi Wawrinkovi - nasadenej dvadsaťpäťke. Šancu postúpiť do hlavnej súťaže má ešte Kristína Kučová, ktorá sa vo štvrtok prebojovala do finále kvalifikácie. Schmiedlová sa s Osakovou vo vzájomnom zápase ešte nestretla. Japonka je úradujúca víťazka US Open a Australian Open. Cibulková podľahla Sobolenkovej vlani na turnaji WTA v čínskom Wu-chane. Kližan má s Kukuškinom negatívnu bilanciu 0:2, v roku 2016 s ním prehral v troch setoch na tráve vo Wimbledone.



Najvyššie nasadeného hráča v mužskej dvojhre Srba Novaka Djokoviča preverí na úvod Poliak Hubert Hurkacz. Druhý nasadený obhajca titulu Španiel Rafael Nadal, ktorý získal Pohár mušketierov už jedenásťkrát, narazí v úvodných dvoch kolách na kvalifikantov. Nadal je v tej istej časti pavúka ako jeho veľký rival Švajčiar Roger Federer, ktorý sa na parížskej antuke objaví po trojročnej prestávke. Obaja tenisoví velikáni sa môžu stretnúť v semifinále. Titul v ženskom singli obhajuje Rumunka Simona Halepová.