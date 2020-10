Roland Garros: Swiateková získala v Paríži prvý grandslamový titul

Americká tenistka Sofia Keninová v zápase proti Poľke Ige Swiatekovej vo finále ženskej dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros 10. októbra 2020 v Paríži. Foto: TASR/AP

ženy - dvojhra - finále:



Iga Swiateková (Poľ.) - Sofia Keninová (USA-4) 6:4, 6:1

Paríž 19. októbra (TASR) - Poľská tenistka Iga Swiateková sa stala víťazkou ženskej dvojhry na Roland Garros a získala prvý grandslamový titul v kariére. Vo finále zdolala na parížskej antuke štvrtú nasadenú Američanku Sofiu Keninovú za 84 minút 6:4, 6:1. Swiateková je historicky prvou poľskou grandslamovou šampiónkou v Open ére.Vo finále Roland Garros sa predstavila aj Jadwiga Jedrzejowská ešte v roku 1939. Agnieszka Radwaňská bojovala v roku 2012 o titul vo Wimbledone. Devätnásťročná Swiateková triumfovala vo francúzskej metropole bez straty jediného setu, čo sa naposledy podarilo Belgičanke Justine Heninovej v roku 2007. Napodobnila Lotyšsku Jelenu Ostapenkovú, ktorá v roku 2017 získala svoju prvú turnajovú trofej tiež v Paríži a rovnako ako Poľka bola nenasadená.Swiateková zinkasovala prémiu 1,6 milióna eur a do svetového rebríčka WTA si pripísala 2000 bodov. V jeho pondelňajšom vydaní poskočí z 54. na 17. miesto. Keninová nevyužila šancu na zisk druhého grandslamového titulu, začiatkom sezóny nenašla premožiteľku na Australian Open v Melbourne. Po Roland Garros bude svetovou štvorkou.Swiateková začala finálový duel čistou hrou. V druhom geme prelomila podanie Keninovej a po potvrdení brejku si vybudovala náskok 3:0. Na Poľke v úvode zápasu vôbec nebolo vidieť, že nastúpila na premiérové grandslamové finále, na dvorci pôsobila pokojným dojmom. Pri dlhších výmenách vedela zrýchliť hru, jej údery mali dobrý švih. V ďalších minútach začala Swiateková robiť nevynútené chyby, čo Keninová využila a vyrovnala na 3:3. V ôsmom geme Poľka Američanku brejkla a za stavu 5:3 išla podávať na víťazstvo v sete. Keninová síce znížila na 4:5, no v desiatom geme po sérii nevynútených chýb opäť prišla o servis a tak sa úvodný set stal korisťou Swiatekovej.Na začiatku druhého dejstva Poľka zaváhala na podaní, no hneď vzápätí kontrovala rebrejkom, keď predviedla dva famózne bekhendové winnery po čiare. Za stavu 1:2 Keninová požiadala o medical time out a zamierila do šatne, kde jej obviazali stehenný sval. Ošetrenie jej príliš nepomohlo, po návrate na dvorec opäť stratila servis a variabilne hrajúca Swiateková už šancu na zisk prvého titulu z podujatí veľkej štvorky z rúk nepustila. Za stavu 5:1 premenila po víťaznom forhende pri vlastnom podaní hneď prvý mečbal.