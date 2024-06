Gauffová otočila duel so Jabeurovou a postúpila do semifinále

ženy - dvojhra - štvrťfinále:



Coco Gauffová (USA-3) - Ons Jabeurová (Tun.-8) 4:6, 6:2, 6:3



Paríž 4. júna (TASR) - Americká tenistka Coco Gauffová sa druhýkrát v kariére prebojovala do semifinále dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros. Nasadená trojka zdolala vo štvrťfinále osmičku "pavúka" Ons Jabeurovú z Tuniska v troch setoch 4:6, 6:2 a 6:3. V boji o finále sa stretne s víťazkou duelu medzi svetovou jednotkou Poľkou Igou Swiatekovou a Češkou Markétou Vondroušovou.Úvodný štvrťfinálový súboj začala aktívnejšie Jabeurová. V siedmom geme brejkla súperku a získala prvý set v pomere 6:4. V druhom sa obraz hry zmenil. Gauffová herne ožila, spresnila údery a na kurte dominovala. Za stavu 3:2 vybojovala tri gemy za sebou. O víťazke tak musel rozhodnúť tretí set. V ňom mala opäť navrch 20-ročná Američanka, za stavu 2:1 vo štvrtej hre zobrala súperke podanie, následne brejk potvrdila a už si víťazstvo nenechala vziať. V deviatom geme za stavu 5:3 premenila svoj tretí mečbal v zápase.Gauffová bude bojovať o svoje druhé parížske finále, v roku 2022 prehrala v dueli o titul so Swiatekovou. Poľke podľahla aj vlani vo štvrťfinále. "," uviedla v prvom pozápasovom rozhovore Gauffová. Úradujúca šampiónka US Open si zahrá v treťom grandslamovom semifinále za sebou, medzi najlepšou štvorkou bola aj na tohtoročnom Australian Open. Naopak 29-ročná Jabeurová opäť zostala na Roland Garros pred semifinálovými bránami, vo štvrťfinále vypadla aj vlani, keď nestačila na Brazílčanku Beatriz Haddadovú Maiovú.