Roland Garros: Kužmovú čaká Kristýna Plíšková

Paríž 25. septembra (TASR) - Tréner Viktórie Kužmovej Tomáš Hrunčák považuje žreb 1. kola dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros pre jeho zverenku za smoliarsky. Slovenská ženská tenisová jednotka nastúpi v Paríži proti Češke Kristýne Plíškovej, s ktorou má 22-ročná Košičanka nepriaznivú bilanciu 0:1, vlani s ňou prehrala vo štvrťfinále turnaja WTA v uzbeckom Taškente.



"Pre Viki je to smoliarsky žreb, pretože s Kristýnou nastúpi na tomto turnaji vo štvorhre. Na turnajoch spolu často trénujú, navyše sú dobré kamarátky aj mimo kurtu. Je to však grandslamový turnaj, tu už si súperku nevyberieme. Vlani v Taškente s ňou prehrala 0:2 na sety," uviedol Hrunčák pre web Slovenského tenisového zväzu (STZ). "Sám som na ten zápas zvedavý, má byť pod 15 stupňov a hlásia aj dážď. Môže to byť dlhý, aj prerušovaný súboj."



Kužmová vlani postúpila v Paríži až do 3. kola, čo je jej doterajšie grandslamové maximum vo dvojhre. Vo štvorhre je to rovnako minuloročná účasť v semifinále na US Open. Po boku Plíškovej získala Kužmová aj jeden zo svojich deblových titulov na okruhu WTA, vlani spoločne triumfovali v Bukurešti. "Snáď sa v singlovom zápase nepohádajú a deblová spolupráca bude v Paríži úspešná," poznamenal Hrunčák.



Roland Garros sa mal pôvodne odohrať na prelome mája a júna, pre pandémiu koronavírusu ho však museli preložiť na jesenný termín (27. septembra - 11. októbra). Kužmová je s trénerom vo francúzskej metropole už od pondelka: "Museli sme prísť v predstihu kvôli testom. V porovnaní s New Yorkom to bolo o dosť horšie. Čakali sme 27 hodín na výsledok, až potom nám dali akreditácie a mohli sme ísť do klubu. Odvtedy sme už absolvovali aj ďalšie testovanie. Rúška sú tu povinné úplne všade. Do klubu nás vozí auto, výhodou je, že bývame iba 10 minút od tenisového areálu." Na podmienky sa však Hrunčák ani Kužmová nesťažujú: "Môžeme byť radi, že sa turnaj vôbec zrealizoval. Musíme to vydržať a akceptovať to."