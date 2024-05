Roland: Rybakinová postúpila suverénne do 2. kola dvojhry

ženy - dvojhra - 1. kolo:



Čeng Čchin-wen (Čína-7) - Alize Cornetová (Fr.) 6:2, 6:1, Jelena Rybakinová (Kaz.-4) - Greet Minnenová (Belg.) 6:2, 6:3

Paríž 28. mája (TASR) - Kazašská tenistka Jelena Rybakinová sa suverénnym spôsobom prebojovala do 2. kola dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros. Wimbledonská šampiónka z roku 2022 si v úvodnom kole v pozícii nasadenej štvorky poradila s Belgičankou Greet Minnenovou 6:2, 6:3.Jej ďalšou súperkou bude úspešnejšia z duelu medzi trojnásobnou grandslamovou víťazkou Nemkou Angelique Kerberovou a Holanďankou Arantxou Rusovou.uviedla Rybakinová, ktorá vlani pred 3. kolom odstúpila z turnaja pre infekciu horných dýchacích ciest.Francúzka Alize Cornetová ukončila kariéru hladkou prehrou 2:6, 1:6 so siedmou nasadenou číňankou Čeng Čchin-wen. Pre domácu hráčku to bola rekordná 69. účasť za sebou na podujatí veľkej štvorky. Na grandslamovej pôde debutovala ako 15-ročná práve na Roland Garros v máji 2005- Najvyššie postavenie v rebríčku WTA dosiahla v roku 2009, keď bola svetová jedenástka.