Schmiedlová nastúpi v 1. kole Roland Garros proti Kučovej

Paríž 19. mája (TASR) - Slovenská tenistka Anna Karolína Schmiedlová nastúpi v 1. kole dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros proti svojej krajanke Kristíne Kučovej. Alex Molčan sa stretne s Argentínčanom Federicom Coriom, ktorého vo štvrtok zdolal vo štvrťfinále podujatia ATP v Lyone. Rozhodol o tom parížsky žreb. Šancu postúpiť do hlavnej súťaže má ešte Norbert Gombos, ktorého v piatok čaká finále kvalifikácie.



Kučová má so Schmiedlovou priaznivú bilanciu 3:1. Naposledy sa obe stretli vlani na harde v Miami a mladšia zo sestier Kučových vyhrala hladko 6:2, 6:3. Uspela aj v roku 2016 v chorvátskom Bole a v júli 2014 v Bukureši. Doposiaľ jediné víťazstvo Schmiedlovej sa zrodilo v januári 2015 na turnaji v austrálskom Sydney.



Molčan v Lyone odplatil Coriovi dve vlaňajšie prehry z turnajov v Prostějove a portugalskom Oeiras. V prípade, že uspeje aj v Paríži, v 2. kole ho čaká víťaz duelu medzi najvyššie nasadeným obhajcom trofeje Novakom Djokovičom a Japoncom Jošihitom Nišiokom. Zápas so Srbom by mal pikantný náboj. Molčanov hlavný tréner je totiž Marián Vajda, ktorý bol pri všetkých 20 grandslamových tituloch Djokoviča a priviedol ho k postu svetovej jednotky.



Djokovič sa v prípade postupu do štvrťfinále môže stretnúť s 13-násobným parížskym šampiónom Rafaelom Nadalom, ktorého vlani zdolal v semifinále. Španiela na úvod čaká Austrálčan Jordan Thompson. V tej istej časti pavúka je aj Nadalov krajan Carlos Alcaraz, ktorý zvíťazil nad Djokovičom vo finále turnaja v Madride. Najvyššie nasadená hráčka v ženskej dvojhre Poľka Iga Swiateková bude v 1. kole čeliť kvalifikantke. Šampiónka Roland Garros z roku 2020 ťahá 28-zápasovú víťaznú šnúru a bude v pozícii topfavoritky.