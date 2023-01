Roman Pivarník bude od 1. februára nový technický riaditeľ SFZ

Bratislava 31. januára (TASR) - Nový technický riaditeľ Slovenského futbalového zväzu (SFZ) bude od 1. februára Roman Pivarník.



"Nastupujem od 1. februára, dohoda je do konca kalendárneho roka. Ak bude obojstranná či všestranná spokojnosť, nemusíme čakať na posledný december, vieme sa dohodnúť na pokračovaní spolupráce skôr, vlastne hneď, keď to bude dávať zmysel. Práca v tejto pozícii má svoje etapy, je to beh na dlhú trať. Je ale potrebná a pre futbal prospešná," povedal Pivarník pre web SFZ.



Bývalý futbalista hral ligu v piatich krajinách a ako dlhoročný tréner viedol tímy v piatich najvyšších súťažiach. "Už nejaký čas som uvažoval nad smerom, ktorým sa môj profesionálny život bude uberať. Okrem bohatých hráčskych a trénerských praktických skúseností mám aj odbornú kvalifikáciu, som absolventom FTVŠ na pražskej Karlovej univerzite. Desaťročia som zblízka sledoval prácu výborných trénerov, spolupracoval som s mnohými schopnými odborníkmi, myslím si, že mám skutočne veľkú banku poznatkov. Pôsobil som pri všetkých vekových kategóriách, od najnižších postupne až k seniorským áčkam. Takáto pozícia mi teraz z toho všetkého vychádza akosi prirodzene," povedal nástupca Štefana Tarkoviča a Martina Hasprúna.