Roman poslal Třinec do finále: Ukázali sme srdce

semifinále play off českej extraligy - siedmy zápas /na 4 víťazstvá/:



HC Sparta Praha – HC Oceláři Třinec 2:3 pp a sn (1:1, 1:0, 0:1 - 0:1)



Góly: 5. a 21. Krejčík – 12. Helewka (HUDÁČEK), 60. Daňo (HUDÁČEK, MARINČIN), 122. ROMAN



/konečný stav série: 3:4, Třinec postúpil do finále/

Praha 13. apríla (TASR) - Slovenský hokejista Miloš Roman rozhodol gólom vo štvrtom predĺžení o postupe Třinca do finále českej extraligy. V ňom zabojuje s Pardubicami o zisk šiesteho titulu. Oceláři sa stali prvým tímom v histórii súťaže, ktorý otočil sériu play off štyrmi víťazstvami v rade.V sobotnom siedmom semifinálovom dueli play off prehrávali obhajcovia titulu v pražskej O2 Aréne so Spartou 1:2. O vyrovnanie sa postarali 55 sekúnd pred koncom riadneho hracieho času slovenskí legionári. Bolo to v situácii, keď Třinec hral presilovku a navyše odvolal brankára. Martin Marinčin zachytil puk pri mantineli, prihral Liborovi Hudáčkovi a ten krížnou prihrávkou našiel pred bránkou Marka Daňa, ktorý poslal duel do predĺženia. V ňom rozhodol v čase 121:46 z podobnej situácie Roman, ktorý profitoval z prihrávky Mariana Adámka." opísal Roman rozhodujúci moment. Třinec je prvý tím v českej extralige, ktorý otočil stav série z 0:3 na 4:3. "" povedal slovenský útočník pre klubový web.Zápas bol druhý najdlhší v histórii českej extraligy. Prvenstvo drží duel medzi Vítkovicami a Mountfield HK, ktorý trval 139 minút.Třinec neprehral sériu play off od sezóny 2017/2018. Vyhral 15. sériu v rade, postúpil do piateho finále za sebou. So Spartou prehral v sezóne sedem zápasov - štyri v základnej časti, plus prvé tri v play off, no potom vyhral rozhodujúce štyri duely. "" dodal Roman. Hudáček si pripísal v zápase dve asistencie.Sparta naposledy získala titul v roku 2008, odvety sa predstavila dvakrát vo finále, ale ani raz neuspela.