Roman rozhodol o postupe Třinca a viac si nepamätal: Mal som zatmenie

Praha 14. apríla (TASR) - Slovenský hokejista Miloš Roman rozhodol v tohtoročnej play off českej extraligy už po druhý raz o postupe Třinca do ďalšej fázy. Najskôr vo štvrťfinále proti Českým Budějoviciam, keď v siedmom rozhodujúcom zápase strelil víťazný gól na domácom ľade, v sobotu ho fanúšikovia Oceliarov oslavovali opäť. Na ľade Sparty Praha rozhodol vo štvrtom predĺžení o tom, že si zahrá so spoluhráčmi v šiestom finále po sebe.



Třinec sa stal prvým tímom v histórii súťaže, ktorý otočil sériu play off štyrmi víťazstvami v rade. O titul zabojuje proti Pardubiciam. "Stále sme si verili, je to ten charakter, ktorý sme ukázali v priebehu celej série. Tá bola ohromne náročná. Aj v kabíne ale padlo, že vieme, že to môžeme dotiahnuť až sem. A v siedmom zápase už sa môže stať čokoľvek. Dôležité je, že máme šancu bojovať a ísť ďalej. Únava už pôjde bokom. Nastavíme sa tak, že ideme zase do boja," citoval Romana portál idnes.cz.



V sobotnom siedmom semifinálovom dueli prehrávali obhajcovia titulu v pražskej O2 Aréne so Spartou 1:2. O vyrovnanie sa postarali 55 sekúnd pred koncom riadneho hracieho času slovenskí legionári. Bolo to v situácii, keď Třinec hral presilovku a navyše odvolal brankára. Martin Marinčin zachytil puk pri mantineli, prihral Liborovi Hudáčkovi a ten krížnou prihrávkou našiel pred bránkou Marka Daňa, ktorý poslal duel do predĺženia. V ňom rozhodol v čase 121:46 z podobnej situácie Roman, ktorý profitoval z prihrávky Mariana Adámka. "Neviem, čo som stalo, po góle som mal zatmenie a vážne netuším, čo sa vo mne odohrávalo. Len som zamieril k fanúšikom a oslavoval so spoluhráčmi. Ani som netušil, kde bol puk. Videl som, že tam bola nejaká rotácia medzi Danom Kurovským a Marianom Adámkom, zrazu som mal otvorený priestor do brány, podarilo sa mi tam uvoľniť a dúfal som, že sa ku mne puk dostane, čo sa aj stalo," dodal slovenský útočník.



Zápas bol druhý najdlhší v histórii českej extraligy. Prvenstvo drží duel medzi Vítkovicami a Mountfield HK, ktorý trval 139 minút. Třinec neprehral sériu play off od sezóny 2017/2018. Vyhral 15. sériu v rade, postúpil do šiesteho finále za sebou. V ňom počas uplynulého obdobia prehral len raz, v sezóne 2017/18 proti Brnu. Získať tak môže svoj piaty titul v rade a celkovo šiesty.



Vo finále sa predstaví až 10 slovenských hokejistov. V drese víťaza základnej časti z Pardubíc obranca Peter Čerešňák a útočníci Matej Paulovič a Richard Pánik, proti nim budú stáť Martin Marinčin, Viliam Čacho, Marko Daňo, Libor Hudáček, Vladimír Dravecký, Patrik Hrehorčák a Miloš Roman.