Roman Stantien je novým trénerom Slovana Bratislava

Bratislava 4. júna (TASR) - Roman Stantien sa stal novým trénerom hokejistov Slovana Bratislava. Zmluvu podpíše na dva roky do 30. apríla 2021, jeho asistentom bude Rudolf Jendek, klub zatiaľ hľadá trénera brankárov.



O príchode nového trénera informoval v utorok oficiálny web klubu. Päťdesiatštyriročný Stantien je odchovanec dubnického hokeja. Ako hráča ho tréneri využívali najmä na poste centra a ľavého krídla. Počas svojej kariéry sa stal šesťkrát majstrom českej extraligy (vždy v drese Vsetína), okrem toho má tiež dva tituly majstra slovenskej ligy, ten druhý v pamätnej lockoutovej sezóne 2004/2005 v drese HC Slovan Bratislava. Stantien sa zúčastnil na dvoch majstrovstvách sveta a tiež na olympijskom turnaji v Nagane 1998.



Po skončení aktívnej hráčskej kariéry v roku 2009 takmer okamžite presedlal na trénerské remeslo. Začal ako asistent trénera v HK Nitra, ale už v januári 2012 doplnil trénerský triumvirát s Janom Nelibom a Miroslavom Mosnárom, ktorý doviedol HC Slovan dosiaľ k poslednému majstrovskému titulu v najvyššej domácej súťaži. V Slovane zostal aj počas účinkovania klubu v KHL. Celkovo absolvoval štyri sezóny v nadnárodnej lige ako asistent hlavného trénera, dvakrát po boku Rostislava Čadu, dvakrát pri Milošovi Říhovi.



V nedávno skončenej sezóne kormidloval Stantien už ako hlavný tréner hokejistov HK ŠKP Poprad, ktorých doviedol medzi štyri najlepšie tímy Tipsport Ligy. V semifinálovej sérii Poprad podľahol trojnásobnému šampiónovi z Banskej Bystrice. V Slovane bude mať právomoci vyberať hráčov. "Mal som dohodu s Osvienčimom, do toho prišla ponuka zo Slovana. Po prvom stretnutí som bol rozhodnutý, že chcem ísť sem. S niektorými hráčmi už rokujeme a myslím si, že sa nám podarí zložiť mužstvo. Bude to ťažké, ale určite sa na to teším," povedal Stantien, ktorý prebral "belasých" po odchode z KHL: "Verím, že všetko sa dá na pravú mieru a vyrieši sa to k spokojnosti Slovana."



"V osobe Romana Stantiena získava HC Slovan Bratislava skúseného a progresívneho trénera, ktorý dokonale pozná prostredie bratislavského klubu a napriek istému časovému sklzu oproti ďalším klubom Tipsport Ligy je schopný zostaviť konkurencieschopný káder a dobre ho pripraviť na najbližšiu sezónu," uvádza sa v komuniké na www.hcslovan.sk.