Romaňák by mal zažiť premiéru. Najprv to musí byť na papieri, hovorí

Štokholm 19. mája (TASR) - Pondelňajší dobrovoľný tréning slovenskej hokejovej reprezentácie absolvoval aj obranca Dávid Romaňák, ktorý stále čaká na šampionátovú premiéru. Dvadsaťpäťročný bek by sa mohol dočkať v utorňajšom záverečnom stretnutí A-skupiny proti Fínsku. Priestor pre všetkých hráčov, ktorí hrali menej alebo nehrali vôbec, avizoval po nevydarenom zápase s Lotyšskom (1:5) hlavný tréner Vladimír Országh.



Jeho asistent Peter Frühauf ešte nevedel potvrdiť zloženie slovenského tímu na duel, pred ktorým už Slováci nemajú šancu na postup do štvrťfinále. „Je to možné, no stále je to predčasné. Máme pondelok ráno, niektorí chalani sa ešte dávajú dokopy. Majú menšie šrámy, takže vôbec nevieme, aký bude zdravotný stav. Nedá sa to predikovať dopredu, ale sú tam chalani, ktorí nie sú úplne zdraví,“ uviedol po rannom tréningu Frühauf.



Šanca na šampionátový debut sa tak môže otvoriť Romaňákovi. Ten bol v pôvodnej nominácii na turnaj, na súpisku sa však prvotne nevošiel a odcestoval späť na Slovensko. V stretnutí proti Rakúsku sa však zranil Michal Ivan a Romaňák pricestoval späť do metropoly Švédska. V doterajšom priebehu premiéru neabsolvoval, dočkať sa jej môže proti Fínom. „Najprv to musí byť potvrdené na papieri. Bol som pripravený na akýkoľvek zápas. Keď naozaj nastúpim, tak nechám na ľade maximum,“ povedal 25-ročný obranca.



Zápasy proti Francúzsku, Kanade a Lotyšsku sledoval iba z tribúny. Na debut sa poctivo chystal pred všetkými duelmi. „Pripravoval som sa na každý zápas, že už do toho idem, aby som bol v hlave nastavený. Chcel som, aby bola moja koncentrácia stopercentná. Keď som sa opakovane nedostal na súpisku, tak už to bolo niekedy ťažšie, ale práve tréning a posilňovňa mi pomáhali v práci,“ poznamenal Romaňák.







/vyslaní redaktori TASR Šimon Šuník a Michal Runák/