Neobyčajný futbalový návrat: Romário vo veku 58 rokov opäť trénuje

Rio de Janeiro 26. apríla (TASR) - Bývalá hviezda brazílskej futbalovej reprezentácie Romário chystá neobyčajný návrat. Vo veku 58 rokov začal opäť s tréningom v klube América de Rio de Janeiro, na čele ktorého stojí v pozícii prezidenta. Jeho ambíciou je zahrať si v jednom tíme so svojím synom Romarinhom.



América hrá v tomto roku druhú najvyššiu súťaž v brazílskom štáte Rio de Janeiro a Romáriov syn je člen jej kádra. "Mojím najväčším cieľom je mať šancu zahrať si so svojím synom. Túži po tom veľa športovcov. LeBron James chce hrať so svojím synom na budúci rok v NBA. Túto šancu dostal napríklad aj Rivaldo a chcem to aj ja," vyhlásil majster sveta z roku 1994 podľa agentúry AP. Spolu má až sedem detí.



Romário, ktorý ukončil kariéru pred takmer dvoma desaťročiami a neskôr sa dal na politickú dráhu, túži postúpiť a Américou medzi ligovú elitu a stretávať s s klubmi ako sú Flamengo, Fluminense, Vasco da Gama, či Botafogo. V tréningu potvrdil svoje strelecké majstrovstvo a napriek svojmu veku strelil v modelovanom dueli na skrátenom ihrisku dva góly. "Som veľmi unavený. Čoskoro budem potrebovať nosidlá, aby ma z trávnika vôbec dostali," smial sa Romário. "Na to, že som 16 rokov netrénoval, sa mi darilo trochu behať. Chcem však jednu vec povedať veľmi jasne - nebudem hrať celý šampionát. Moja predstava je odohrať pár minút v niektorých zápasoch. V tejto súťaži je najdôležitejšia América."



Počas svojej úctyhodnej kariéry nebol primárnym exekútorom pokutových kopov, v drese Américy by sa však malo všetko zmeniť. "Ak budeme mať možnosť kopať penaltu, prezident nášho klubu požiada o jej realizáciu. V prípade, že tréner povie nie, dostane výpoveď a prezident klubu ju bude kopať aj tak," žartoval Romário, ktorý v minulosti hral za Barcelonu, Valenciu, či PSV Eindhoven. Za Brazíliu odohral 70 duelov a dal v nich 55 gólov. Okrem MS 1994 v USA s ňou vyhral aj Pohár konfederácií FIFA (1997) a dvakrát Copa America (1989, 1997).